Cole Abate recebe faixa-preta e Tainan lembra Senna no Japão

Share it

O prodígio Cole Abate, de 18 anos, é o novo integrante da elite do Jiu-Jitsu. O “Menino de Gelo” foi graduado faixa-preta pelo professor Guilherme Mendes após faturar o ouro no Asian Open, disputado no último fim de semana, em Nagoya, no Japão. Cole encerrou seu curto e vitorioso ciclo na faixa-marrom ao vencer o peso leve no torneio asiático da IBJJF. Ele venceu as três lutas que disputou por finalização.

A joia da Art of Jiu-Jitsu ficou apenas cinco meses na faixa-marrom. No decorrer deste período, também foi campeão pan-americano e mundial com desempenho avassalador. Em janeiro, o americano brilhou no Europeu, em Paris, França, ao boletar o título ainda como faixa-roxa.

Cole Abate fará sua estreia na faixa-preta no evento Tough Rough, a ser disputado no dia 29 de julho, em Gold Coast, Austrália. Ele medirá forças com David “Baby” Stoil, num duelo sem kimono. Vale destacar que, aos 16 anos, Cole foi campeão da seletiva americana do ADCC.

O americano celebrou em suas redes sociais a graduação à faixa-preta.

“São tantas pessoas e tanto para agradecer. Eu gostaria apenas de mostrar minha gratidão a todos que já me ajudaram em algum momento ao longo desta jornada, vocês nunca serão esquecidos. Este é apenas o começo de uma longa carreira, que comecem os jogos”, publicou Cole.

Tainan Dalpra também esteve em ação no Asian Open 2023. Em sua primeira competição depois do Mundial 2023, Tainan se aventurou no peso meio-pesado e foi campeão após finalizar duas lutas. Na semifinal, o catarinense finalizou com um ataque das costas, e aplicou um armlock no adversário na disputa pelo ouro.

Tainan homenageou seu ídolo Ayrton Senna do alto do pódio. O astro da Art of Jiu-Jitsu colocou o emblemático boné azul do Banco Nacional, parecido com o que se tornou marca registrada de Ayrton, corredor querido também entre os fãs japoneses.

Assim como Cole, Tainan embarca na excursão da equipe para a Austrália. O bicampeão mundial vai enfrentar o australiano Burak Sarman, em combate com kimono.

E aí, fiel leitor? Está animado para ver Cole Abate em ação contra os faixas-pretas?