IBJJF define data e local do GP Absoluto 2023

Share it

O GP Absoluto 2023 da IBJJF já tem data e local definidos. A Federação anunciou nesta sexta-feira que o evento será realizado no dia 1º de setembro, em Las Vegas, Nevada. Ao todo, oito atletas estarão na disputa pelo prêmio de 40 mil dólares (cerca de R$ 200 mil).

O evento promete reunir empolgantes nomes do adulto masculino na faixa-preta e tem o propósito de valorizar os atletas, além tornar o Jiu-Jitsu cada vez mais profissional. Os participantes serão selecionados pela IBJJF. Até o momento, não há lutadores confirmados no torneio.

Na edição passada do GP Absoluto, em novembro do ano passado, Kaynan Duarte sagrou-se campeão. O atleta da Atos fez uma campanha sem falhas e venceu as três lutas que disputou por 2 a 0. Ao longo da competição, Kaynan derrotou Gutemberg Pereira, Roberto “Cyborg” Abreu e Helder Cruz para faturar o cheque de 40 mil dólares.

E você, fiel leitor, gostaria de ver que astros em ação no evento? Comente com a gente.

Clique aqui para assinar GRACIEMAG digital!