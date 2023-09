GFTeam e Jiu Art se unem e investem no time profissional de competição

Share it

Com o crescimento cada vez mais frenético do Jiu-Jitsu esportivo, as equipes buscam cada vez mais se profissionalizar e oferecer o que há de melhor no mercado para seus atletas de alto rendimento. Foi com essa visão profissional que surgiu a união das equipes GFTeam e Jiu Art.

A parceria, que surgiu da iniciativa do empresário Felipe Firenze e do mestre Julio Cesar Pereira, tem como objetivo investir no time profissional de competição, e oferecer aos atletas um corpo de profissionais como fisioterapeutas e psicólogos, para que os lutadores aumentem o seu desempenho nos principais torneios.

O lançamento do projeto aconteceu na quarta-feira, 13 de setembro, no Rio de Janeiro e contou com a presença de astros do Jiu-Jitsu como Patrick Gaudio e Victor Honório e o ex-lutador do UFC e do Pride Miltinho Vieira, que também está envolvido com o projeto.

Em breve a GFTeam/Jiu Art pretende anunciar os integrantes da equipe profissional, que serão selecionados a partir do seu desempenho nos campeonatos. Mais um passo firme rumo a um Jiu-Jitsu ainda mais bonito de ver e torcer.

E você, o que achou da novidade?