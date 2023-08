Acidente na Itália leva Octavio Ratinho, professor e campeão de Jiu-Jitsu

Share it

Professor, árbitro, organizador de eventos e competidor, Octavio Couto, o popular “Ratinho”, deixou a comunidade do Jiu-Jitsu em choque este fim de semana. O faixa-preta de Romero Cavalcanti faleceu em um acidente na Itália, aos 52 anos.

Após seminários e visitas a escolas amigas, Octavio teve uma queda acidental no lago Como, às 6h30 de sábado, 26 de agosto. Ratinho estava em Tremezzina, em frente ao jardim museu da Villa Carlotta. Ele teria sentado no muro próximo à rodovia estadual Regina, quando acabou despecando por cerca de três metros. Com a queda, ele bateu na base de concreto do muro.

De acordo com a imprensa italiana, a hipótese da polícia local, os carabinieri, é que o professor morreu em decorrência dos traumas, e não no lago.

Quando os primeiros socorros chegaram, não havia o que fazer. Ratinho estava em Tremezzina e havia participado de uma festa de casamento na noite passada.

A equipe GRACIEMAG deseja força e serenidade aos amigos e familiares para absorver a notícia. Obrigado, mestre Ratinho.