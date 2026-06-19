FJJRio leva Estadual para Araruama e amplia alcance do Jiu-Jitsu no interior do Rio

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A FJJRio dá sequência ao calendário do Campeonato Estadual neste sábado (20) com a realização da etapa Rio-Lagos, em Araruama. O evento marca a primeira vez que a entidade promove uma competição oficial na Região dos Lagos, reforçando a proposta de descentralizar o esporte e ampliar o acesso dos atletas às disputas estaduais.

Presidente da Federação, Kenya Gracie destacou a importância histórica da iniciativa e a satisfação em expandir o circuito para além da capital. “Estamos muito felizes com o evento Rio-Lagos, o primeiro da FJJRio na Região dos Lagos, em Araruama. Estamos cumprindo o objetivo da entidade, que é levar as competições para todas as regiões do Estado do Rio”, afirmou.

Segundo Kenya, a proposta da FJJRio é justamente democratizar o acesso aos campeonatos, permitindo que atletas de diferentes cidades possam competir sem a necessidade de longos deslocamentos até a capital. “A FJJRio é uma entidade do Estado, então os eventos não devem acontecer somente na capital, mas em várias partes do nosso Estado, dando oportunidade para quem não tem condições ou não pode vir ao Rio”, ressaltou.

Além da expansão geográfica do circuito, a etapa Rio-Lagos terá novamente transmissão ao vivo do FloGrappling, parceria iniciada recentemente e que já vem gerando impacto positivo para os competidores “A FloGrappling veio para ficar, e essa transmissão gera visibilidade para os atletas, que vão poder ser assistidos de qualquer lugar do mundo”, completou Kenya.

Com a proposta de fortalecer o Jiu-Jitsu em todas as regiões do estado e ampliar a exposição dos atletas no cenário internacional, a FJJRio segue consolidando seu papel como uma das entidades mais tradicionais e ativas da modalidade no país.