Como Marcio André perdeu 20kg e ganhou o ouro no Pan 2023

A caça ao seu primeiro título pan-americano começou muito antes da primeira luta para a fera Marcio André.

O craque da Nova União criado em Bangu, no Rio, perdeu a boa forma durante a pandemia e iniciou o processo de perda de peso no fim do ano passado, com auxílio da nutricionista Nathalia Chantre. Ao todo, ele perdeu 20kg para retornar ao peso-pena no Pan.

O ano não começou como Marcio André planejou. Ele se aventurou na categoria peso leve no Europeu 2023, em janeiro, e foi derrotado em Paris na primeira batalha. Menos de um mês depois da experiência na França, Marcinho André rumou à Coreia do Sul em busca do título do GP até 75kg promovido pelo evento Chaance Spyder Korea: Road to Black Belt Final.

Marcinho apresentou melhora significativa em seu desempenho, mas foi parado na semifinal pelo campeão Andy Murasaki, ao perder por 2 a 0. Apesar do revés, o lutador fez frente ao adversário e refutou boa parte das investidas.

O Pan 2023 foi o último capítulo da batalha do astro contra a balança. Perder o último daqueles 20 quilos e bater o peso-pena foi a primeira vitória do dia. Mas Marcio André ainda teria pela frente três adversários de primeiro escalão que também almejavam o lugar mais alto do pódio. Após vencer João Pedro Bueno e Israel Souza, Marcinho se classificou para a final ao lado do campeão mundial Fabricio Andrey.

Marcio André e Fabricio Andrey protagonizaram uma final eletrizante recheada de reviravoltas. Marcio sobressaiu nos detalhes e levou a melhor por duas vantagens, após o empate por 4 a 4 nos pontos. O atleta da Nova União foi tomado pela emoção depois de ter o braço erguido pelo árbitro. O campeão foi ovacionado pelo público presente no ginásio e ingressou no panteão de vencedores do Pan na faixa-preta.

Agora, o ouro no Mundial é o único que falta na coleção de Marcio André. Será que ele quebra a banca mais uma vez? Faça suas apostas…