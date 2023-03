Faça o “volante” para quedar o adversário, com Suyan Queiroz

Share it

Você não está satisfeito com o seu jogo em pé e entende a necessidade de aprimorar as quedas? Não se preocupe, o professor Suyan Queiroz, nosso GMI à frente das escolas First BJJ Carlson Gracie Murray e First BJJ Carlson Gracie Riverton, traz o antídoto.

O faixa-preta formado pelo mestrão Carlson sagrou-se campeão europeu na categoria master 4 peso leve este ano e utilizou as quedas como trunfo para boletar o ouro no prestigiado evento da IBJJF. Suyan ensina uma queda de seu repertório para você derrubar o oponente com o máximo de eficiência.

Repare que Suyan faz pegadas na gola e na panturrilha do adversário e puxa-o no momento em que entra em queda. Em seguida, o professor faz o popular “volante” para desequilibrar o oponente e conseguir executar o movimento.

Confira a aula no vídeo abaixo, e bons estudos.