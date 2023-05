Exclusivo: os bastidores da participação de Mark Zuckerberg no BJJ Tour

Share it

A comunidade do Jiu-Jitsu foi pega desprevenida com uma grata surpresa. O astro Mark Zuckerberg se aventurou em seu primeiro campeonato na arte suave no último sábado, 6 de maio.

Fundador do Facebook e um dos empresários mais influentes do mundo, Zuckerberg competiu na etapa do BJJ Tour, evento comandado pelo GMI Claudio França, no Vale do Silício, Califórnia. O tradicional evento californiano totalizou cerca de 1 mil atletas inscritos nas modalidades com e sem kimono.

O faixa-branca esteve em ação no master 1 peso-pena. Ele se tornou campeão sem kimono e levou a prata com kimono. Ao todo, Zuckerberg disputou três lutas no torneio e foi parado apenas na final da categoria. Mark é aluno do professor Dave Camarillo na equipe Guerrilla Jiu-Jitsu e impressionou pelo desempenho que teve.

“Deu para ver que ele tem um bom nível no Jiu-Jitsu”, contou Claudio França. “Ele é uma pessoa muito inteligente, estudiosa, focada e competitiva. Esses requisitos são essenciais para evoluir no Jiu-Jitsu, ele se mostrou um esportista. Tirou fotos com os fãs, com os adversários e aproveitou o campeonato. Mark foi cortês, educado e conseguimos passar uma imagem positiva do Jiu-Jitsu. Ele adorou a experiência de sentir a energia da primeira competição”, compartilhou Claudio.

A relação entre Claudio França e Dave Camarillo é de longa data. Eles se conhecem desde meados da década de 1990, quando Dave se tornou um competidor assíduo dos torneios organizados por Claudio. A reputação positiva do BJJ Tour no estado foi o diferencial para Mark ter sua primeira experiência num campeonato de Jiu-Jitsu.

“Fazemos um trabalho consistente na Califórnia há 35 anos. Construímos a nossa credibilidade e consolidamos os nossos eventos ao longo desse período. Nosso propósito é criar um ambiente familiar para que as pessoas possam se divertir e se testar. A experiência de competir é única, é impossível esquecer o primeiro torneio. Minha missão é fazer de tudo para que as pessoas tenham uma impressão positiva do evento. O Dave entrou em contato comigo há cerca de um mês e me contou do interesse do Mark em competir. Ele ficou à vontade com a equipe e o professor dele e conseguiu vivenciar um espaço em que ele não estava habituado, e no fim adorou lutar”, afirmou o organizador do BJJ Tour.

Claudio França comentou a importância da presença de Mark Zuckerberg no BJJ Tour para o crescimento do Jiu-Jitsu e celebrou o crescimento do esporte.

“Cheguei à Califórnia com o intuito de popularizar o Jiu-Jitsu e provar que o esporte é para todos, sobretudo aqueles que não têm um lastro de atleta, como era o caso do Mark. Além da visibilidade que ele traz para o BJJ Tour e para a modalidade, ele inspira os fãs e prova que todos são bem-vindos no Jiu-Jitsu. A participação do Mark promove a imagem positiva e inclusiva da arte suave. O esporte traz diversos benefícios, como o aumento da autoestima, o ganho de confiança e a sensação de superar as adversidades. Isso é válido tanto para um bilionário na casa dos 40 anos quanto para um adolescente que ainda não pratica atividades físicas”, reforça Claudio.

O próximo campeonato organizado pelo GMI Claudio França será a American Cup, a ser realizado no dia 17 de junho, em San Jose, Califórnia. O astro das redes sociais demonstrou interesse em competir, mas ainda não confirmou a presença.

E aí, fiel leitor? Está animado para ver o astro em ação novamente nos tatames?