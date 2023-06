Finalize no armlock a partir do cem-quilos, com Francisco Maciel

Share it

Você costuma treinar justo, com pressão, sem deixar brechas para o adversário escapar? Então você segue a mesma linhagem do faixa-preta Francisco Maciel, nosso GMI à frente da escola GFTeam Vargem Grande, no Rio de Janeiro. Maciel preparou para a aula de hoje um ataque na chave de braço a partir do cem-quilos para você testar nos treinos.

Abraçar a cabeça do adversário e travar o quadril dele são pontos cruciais apontados por Maciel para executar a posição com destreza. Em seguida, o professor domina um braço do oponente e coloca uma perna embaixo da axila. Note que Maciel gira no sentido horário com o braço dominado e finaliza no armlock. O faixa-preta também segura na calça do adversário para evitar que ele escape.

Confira a posição no vídeo abaixo, e bons estudos.