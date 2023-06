Evento de Abu Dhabi promete revolucionar modalidade sem kimono

Share it

Um anúncio bombástico sacudiu a comunidade do Jiu-Jitsu com notícias vindas diretamente da capital dos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi. Trata-se da criação de um novo evento de Jiu-Jitsu que reúne talentos da nova geração e nomes consagrados, além de uma nova combinação de conjunto de regras e formato de luta. O Abu Dhabi Extreme Championship (ADXC) surge com o ambicioso propósito de revolucionar os campeonatos sem kimono.

A notícia veio em uma coletiva de imprensa, realizada no luxuoso hotel Anantara Eastern Mangroves para seus ilustres convidados e transmitida mundialmente para todos os fãs e para a mídia. Nomes conhecidos da comunidade do Jiu-Jitsu, como André Galvão, ao lado de sua esposa Angelica Galvão; Braulio Estima, Leo Vieira, Mackenzie Dern e mestre Julio Cesar Pereira foram alguns dos convidados, palestrantes e conselheiros para os primeiros passos do ADXC. Eles foram convidados pela organização capitaneada por H. E. Abdulmunan Al. E. Abdulmunan Al Hashemi, presidente da UAEJJ Federation e da International Vision Investments (IVI), ao lado do Sr. Tariq Al Bahri, gerente geral da International Vision Sport Management (IVSM), e do Sr. Rodrigo Valerio, diretor de operações da Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro (AJP).

As informações foram divulgadas na coletiva de imprensa e trouxeram alguns detalhes sobre o ADXC. As lutas serão disputadas num cage e terão duração de três rounds de três minutos. A primeira edição do evento está prevista para outubro de 2023. Os participantes virão de um ranking tecnológico da federação para adquirir os melhores lutadores no palco. Rodrigo Valerio falou sobre o sistema de ranking.

“O ADXC atrairá um grupo diversificado de atletas para mostrar suas habilidades dentro do cage”, disse Rodrigo. “Adotamos eliminatórias e categorias de peso abrangentes, escolhendo cuidadosamente as datas para garantir a participação das mais distintas estrelas.”

Sobre o formato da luta, André Galvão falou mais sobre o estilo de três rounds, sem pontos no placar, e a estratégia que vem com os rounds.

“Cada rodada terá um placar de 10-9 ou 10-8 por pontos, assim como no MMA, e pode ocorrer um empate. Mas os rounds com um minuto de descanso são suficientes para mudar as coisas, como refletir sobre a estratégia com a luta em andamento e entender se você está ganhando ou perdendo a luta. Estamos discutindo se vamos ter um round extra se houver empate, evitando a decisão do árbitro. A luta continuará, sem paradas por saída dos tapetes, pois as lutas serão realizadas no octógono. O objetivo portanto é fazer com que os combates sejam divertidos e emocionantes.”

Sr. Tariq Al Bahri falou sobre como o ADXC está trazendo inspiração para as gerações jovens dos Emirados Árabes Unidos, já que o país tem o Jiu-Jitsu como um de seus principais esportes e a filosofia do Jiu-Jitsu mantém as próximas gerações motivadas a dar o melhor de si.

“Estamos dando início a uma nova era de esportes de combate em Abu Dhabi. O ADXC serve como uma plataforma abrangente para o Jiu-Jitsu e o grappling, ultrapassando os limites dos esportes de combate. Sem dúvida, o campeonato aumenta o status de Abu Dhabi como um destino global para esportes de combate profissionais, o que proporciona um grande caminho para a integração dos jovens de Abu Dhabi. Por meio de plataformas como essa, nós não apenas inspiramos os jovens, mas também construímos um futuro brilhante para esse esporte.”