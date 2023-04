Erich Munis explica como vai caçar o prêmio de R$ 200 mil do BJJ Stars

Share it

O paulista Erich Munis está escalado no GP Absoluto do BJJ Stars 10, a ser realizado no sábado, 22 de abril, no Pavilhão do Pacaembu, em São Paulo. O vencedor do torneio será premiado com um cheque de R$ 200 mil. O bicampeão mundial acredita que eventos como o BJJ Stars ajudam a profissionalizar o Jiu-Jitsu, e promete uma atuação de destaque.

“Vejo que o Jiu-Jitsu só cresce, com premiações cada vez melhores, o que valoriza o atleta. Isso é muito bom para o esporte. Sou grato de participar disso e acho que vai ser o primeiro evento de pano com um valor tão alto assim. Quero fazer o melhor para o Jiu-Jitsu ser reconhecido. Vai ser uma experiência legal lutar esse GP com esses atletas duríssimos e, acredito que cada vez que me apresento mostro um Erich melhor, mais evoluído”, afirmou o faixa-preta.

Esta edição do BJJ Stars conta com a presença do rapper Ice Blue, icônico membro do grupo Racionais MCs. Ice Blue medirá forças com Alexandre Godoy numa das superlutas confirmadas no card. Erich entende que a participação do rapper no evento reforça o crescimento do Jiu-Jitsu.

“Muito legal ver o Ice Blue competindo. Vejo vários famosos que lutam Jiu-Jitsu e isso é legal porque tira o esporte daquela caixinha, de atletas que só têm que competir e assim o Jiu-Jitsu cresce, se expande e se iguala a outros esportes, que são mais desenvolvidos”, completou Munis.

Em sua aparição mais recente nos tatames, Erich Munis disputou o Pan 2023, em março. O astro da Dream Art conquistou o ouro na categoria superpesado e ficou com o vice no absoluto, após ser derrotado por Nicholas Meregali.

Confira abaixo o card completo:

BJJ Stars 10

22 de abril de 2023

Pavilhão do Pacaembu, São Paulo

GP Absoluto:

Erich Munis

Kaynan Duarte

Mica Galvão

Fellipe Andrew

Victor Hugo

Roberto Cyborg

Patrick Gaudio

Gutemberg Pereira

Adam Wardzinski

Mauricio Oliveira

Devhonte Johnson

Otavio Nalati

Pedro Lucas

Uanderson Ferreira

Guilherme Lambertucci

Vinicius Liberati

Superlutas:

Ice Blue x Alexandre Godoy

Amanda Hening x Ingridd Alves

Lucas Maquine x João Rocha