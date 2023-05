Brasileiro 2023: Rafael Borges é o melhor faixa-roxa do país

Share it

Os faixas-roxas estremeceram o Ginásio Poliesportivo José Correa, em Barueri, São Paulo, na última quarta-feira, 3 de maio. O evento conta com cerca de 8 mil atletas inscritos e os roxas agitaram o quinto dia de ação da competição.

O peso médio Rafael Borges dominou a faixa-roxa no Brasileiro 2023. O atleta da Dream Art teve uma atuação arrebatadora e faturou o ouro duplo. Borges sagrou-se campeão na categoria e no absoluto. Ao longo de sua campanha no torneio, Rafael usou seu poder de fogo sobre os adversários. Ele finalizou sete das dez lutas que disputou na competição.

Na final do absoluto, Rafael precisou de pouco mais de um minuto para liquidar a fatura. Ele finalizou Leonardo Ferreira, aluno de Mario Reis, na chave de pé. Antes, Borges foi avassalador na decisão do peso médio. Ele mediu forças com Gustavo Augusto Batista, da Zenith Jiu-Jitsu, e venceu com sobras.

Logo nos primeiros instantes, o popular “BG” aplicou um single-leg. Em seguida, passou a guarda, montou e pegou as costas. Foi apenas questão de tempo para Borges estrangular Gustavo com um ezequiel.

Esse foi o segundo ouro duplo de Rafael Borges na faixa-roxa. Ele já tinha alcançado a façanha em 2021, na categoria juvenil. O ano do lutador da Dream Art é irretocável até o momento. Ele também conquistou o peso e o absoluto no Pan 2023, em março.

Guilherme Galvão reinou no peso pesadíssimo. O representante da Rox Jiu-Jitsu travou um duelo equilibrado com Matheus Gabriel Cordeiro e levou a melhor na decisão dos árbitros, após o placar zerado. Na semifinal, Guilherme surpreendeu Pablo Cruz com sua habilidosa guarda. Na reta final do combate, Gui executou uma raspagem da meia-guarda e marcou 2 a 0 para conseguir a vitória.

Tiago Nascimento e Luiz Victor Gregoriano faziam um duelo parelho até os últimos minutos da final do superpesado. Tiago, no entanto, acelerou o ritmo e conseguiu impor seu jogo sobre o rival. O atleta da Alliance conseguiu um single-leg e abriu o caminho da vitória. Depois, Tiago passou a guarda, montou e finalizou com um estrangulamento.

Mauro Lucas Moreira sobressaiu no peso pesado. O atleta da Alliance Mario Reis arrematou a final da categoria em pouco mais de um minuto. Mauro envolveu Jeferson Silva com sua perigosa guarda e pegou as costas. Em seguida, aplicou um plástico estrangulamento com a lapela para levar o ouro.

A decisão do peso meio-pesado reservou um embate entre atletas das equipes Alliance São Paulo e Rio Grande do Sul. Melhor para os paulistas, que ficaram com o lugar mais alto do pódio com a conquista de Danylo Wruck. Ele protagonizou uma luta disputada com Leonardo Ferreira que ganhou doses de emoção na reta final. Danylo derrotou Léo na decisão dos árbitros e se emocionou após ter o braço erguido. Ambos tomaram a iniciativa do combate, partiram para cima, mas o ímpeto de Danylo foi o diferencial.

Rafael Gamba se consolidou como o nome a ser batido no peso leve. O faixa-roxa de Mario Reis finalizou as seis lutas que disputou na divisão e foi premiado com a sonhada medalha de ouro após ter uma atuação de gala. O formidável guardeiro confirmou a letalidade de seu estilo e fez os oponentes sucumbirem no decorrer do campeonato. Na final, Rafael finalizou Miguel Campo com um ataque duplo – triângulo e kimura.

O peso-pena Rômulo Rocha garantiu mais um ouro para a Alliance. Rômulo mediu forças com Eduardo Ferreira na final da divisão. Os lutadores travaram um embate marcado uma uma série de raspagens da guarda 50/50. Rômulo se manteve sempre à frente do adversário no placar e marcou 16 a 14.

Igor Moreira levou a melhor no peso-pluma. O representante da Checkmat derrotou Mayke Duraes por uma vantagem para sagrar-se campeão brasileiro. No decorrer de sua caminhada rumo ao ouro, Igor venceu quatro dos seis confrontos por finalização.

Lucas Menezes boletou o primeiro lugar no peso-galo após vencer cinco lutas. Na final, Lucas não deu brechas ao adversário e derrotou Eduardo Nascimento por uma vantagem. Depois de ser coroado com a medalha de ouro, ele foi graduado faixa-marrom no alto do pódio pelo professor Luciano Bernert.

Confira abaixo os campeões na faixa-roxa:

Absoluto: Rafael Borges

Peso pesadíssimo: Guilherme Galvão

Peso superpesado: Tiago Nascimento

Peso pesado: Mauro Lucas Moreira

Peso meio-pesado: Danylo Wruck

Peso médio: Rafael Borges

Peso leve: Rafael Gamba

Peso-pena: Rômulo Rocha

Peso-pluma: Igor Moreira

Peso-galo: Lucas Menezes