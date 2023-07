“O bom mestre dá exemplo dentro e fora do tatame”, ensina sensei Rafael Lima

Share it

Faixa-preta 3º dan, Rafael Lima tem se destacado pelo trabalho como professor e treinador de karatê. No decorrer de sua trajetória no esporte, Rafael formou atletas de sucesso, como Diego Leal, Vinicius Farias e Iara Santos, que se destacaram no circuito competitivo da modalidade.

Eles são fruto do trabalho que Rafael plantou num projeto social de karatê voltado aos moradores de comunidades de São Paulo. O programa começou em 2016, com o propósito de transformar vidas e educar esses jovens por meio dos valores da arte marcial.

“Eles não sequer tinham algum lastro esportivo quando começaram a treinar e depois conquistaram títulos nacionais expressivos no karatê, como o Campeonato Paulista, e conseguiram bolsas de estudo em faculdades”, contou Rafael Lima.

Rafael começou a treinar karatê aos 5 anos por influência do pai, sensei Jair Pedro de Almeida. Desde então se dedica ao esporte. O professor Rafael também contabiliza conquistas importantes. Entre os principais títulos de sua carreira, destacam-se: o bicampeonato brasileiro, tetracampeonato paulista e o bicampeonato brasileiro universitário.

Além da experiência como professor e competidor, Rafael Lima também atua como árbitro de karatê licenciado pela CBK (Confederação Brasileira de Karatê). O principal objetivo de Rafael, independente de sua função na arte marcial, é promover a docência marcial.

“Ser um grande mestre não é apenas oferecer aulas de técnicas específicas de nossa arte, mas apresentar bons exemplos fora dos tatames. Espero que o dojô seja o exemplo para nossos alunos levarem para a vida. É o que nasci para fazer”, reforçou o professor.