Do baú: Ricardo Libório x Helio Soneca no Brasileiro 1993

Mestres consagrados no Jiu-Jitsu atualmente, Ricardo Libório e Helio “Soneca” Moreira brilharam nos tatames nos tempos de competidor e foram atletas vitoriosos na década de 1990, especialmente. Peso-pluma de origem, “Soneca” se aventurou contra Libório no Campeonato Brasileiro 1993, disputado no Clube Hebraica, sediado no Rio de Janeiro.

Soneca foi valente, mas Libório colocou em prática seu retrospecto no judô e quedou o oponente nos primeiros instantes. Helio lesionou o ombro no momento da queda e o árbitro, instantaneamente, interrompeu o combate. Após o aluno de Carlinhos Gracie Jr. ser atendido, a luta retornou em pé.

Libório puxou “Soneca” para a guarda e finalizou no armlock segundos depois. Depois de ter o braço erguido pelo árbitro, Libório ergueu “Soneca” nos ombros e o colocou de volta na arquibancada.

Cerca de três anos após o duelo, na primeira edição do Mundial de Jiu-Jitsu, em 1996, Ricardo Libório se tornaria o primeiro lutador campeão mundial no peso superpesado ao derrotar Leonardo Castelo Branco, enquanto “Helio Soneca” alcançara o feito nos plumas ao superar Wellington “Megaton” Dias.