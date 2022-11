Do báu: Rei Zulu x Francinaldo Carlos no vale-tudo

Share it

Personagem folclórico dos primórdios do vale-tudo no Brasil, Casemiro de Nascimento Martins, o popular “Rei Zulu”, era sinônimo de entretenimento quando pisava nos ringues. Em idos de 1990, o carismático gigante enfrentou Francinaldo Carlos, de 20 anos e que era faixa-preta de kung fu. Francinaldo pesava 76 kg, cerca de vinte quilos mais leve do que o rival.

Apesar da evidente desvantagem física, o jovem destemido não se encurvou diante do “Rei Zulu” e tentou destronar o adversário. Ciente da qualidade do lutador campinense na trocação, Zulu investiu nas quedas. Ele aproveitava as brechas para catar as pernas do oponente e quedá-lo. Por cima, o maranhense desferiu, em diversos momentos, saraivadas de tapas sobre Francinaldo.

Os minutos se passavam e o cenário tornava-se cada vez mais desesperador para Francinaldo. Até que o jovem acertou um belo chute que balançou o gigante. Sabiamente, Zulu o provocou ao fingir que sentiu o golpe e sacudiu a plateia.

Ao fim do quarto round, o duelo contou com um momento inusitado. Um halterofilista invadiu o ringue e desafiou Rei Zulu. Instantes depois, foi retirado e voltou para a plateia. Foi apenas questão de tempo para o maranhense usar o Jiu-Jitsu para liquidar a fatura no quinto assalto. “Rei Zulu” aplicou uma queda plástica sobre Francinaldo, pegou as costas e finalizou o adversário no mata-leão.

Após a luta, Francinaldo já era passado. Então Rei Zulu pegou o microfone e desafiou o ousado halterofilista para uma luta naquele momento. Malandramente, o desafiado recusou.

Confira no vídeo abaixo o duelo entre “Rei Zulu” e Francinaldo Carlos.