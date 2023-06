A vitória de Royce Gracie no vale-tudo, antes da fama e do UFC 1

Share it

O MMA atualmente é um esporte consolidado, com regras estabelecidas, e que atinge multidões ao redor do mundo. Mas o cenário nem sempre foi assim, sobretudo nos primórdios do vale-tudo, quando a modalidade ainda engatinhava.

Em sua essência, o vale-tudo promovia combates sem luvas e com regras pouco rigorosas, com o intuito de definir a arte marcial mais eficiente. Por isso, tatames em academias e em garagens foram palco de duelos marcantes do esporte em idos da década de 1990.

É o caso do dia em que Royce Gracie enfrentou um wrestler que pesava cerca de 180kg numa luta fechada no tatame de uma garagem, diante de poucos admiradores que acompanharam o duelo diretamente do local. Na ocasião, o campeão dos UFC 1, 2 e 4, perto dos 80kg, conseguiu quedar o gigante e, em seguida, o surpreendeu com um ataque.

Confira o raro registro no vídeo abaixo: