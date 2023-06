A inspiradora lição de Rickson Gracie após revelar doença de Parkinson

Share it

Faixa-coral de Jiu-Jitsu e lenda nos esportes de combate, tanto com kimono quanto no antigo vale-tudo, o mestre Rickson Gracie revelou, em entrevista ao canal de Kyra Gracie no Youtube, que foi diagnosticado com doença de Parkinson há dois anos.

O campeão invicto da família e filho de Helio revelou ao mundo que sente os sintomas da doença, mas reiterou que está pronto para enfrentar qualquer adversidade imposta no decorrer de sua vida e pretende ainda transformar mais vidas por meio do Jiu-Jitsu. Confira a seguir o depoimento do ídolo Rickson Gracie.

“Há dois anos eu fui diagnosticado com Parkinson. Então, muita coisa que eu gostaria de fazer fisicamente eu estou diminuindo. Para mim não foi nada traumático [receber esse diagnóstico da doença]. Estou pronto para qualquer coisa na minha vida. Eu aceito os meus erros e as minhas vitórias. Eu aceito bem a minha vida, então estou feliz hoje. Mas essa deficiência neurológica abriu os meus olhos para a minha idade e para a minha realidade, que não mudou muito de lá para cá, mas tenho um certo tremor na mão, uma certa deficiência de movimentação, que antes eu não tinha. É uma coisa que não me incomoda muito, porque a minha motivação para acordar amanhã e trabalhar continua. Então, vejo isso como um presente de Deus para ver o que eu vou fazer. Se eu te der muito dinheiro e você fizer coisas erradas, não te serviu de nada, mas se eu te der muito dinheiro e você fizer coisas boas eu fico orgulhoso. Deus me deu agora uma situação que tenho que transformar para o bem. E a reação que tenho mais importante hoje em dia na minha vida é expressar minha gratidão pelo Jiu-Jitsu, continuar trabalhando pelo Jiu-Jitsu para fortalecer as pessoas e transformar a maneira da prática para que seja mais acessível para as pessoas que mais precisam. Então, eu vejo que estou nadando de braçadas em um oceano azul perfeito aguardando o próximo dia sem muita preocupação”, compartilhou o Gracie.

Aos 63 anos, Rickson foi um lutador implacável em seus tempos áureos e colecionou admiradores ao redor do mundo graças ao seu Jiu-Jitsu finalizado e à mentalidade inabalável que o moldou desde jovem.

O paizão de Rockson e Kron se destacou como o principal representante da família nos esportes de combate nas décadas de 1980 e 1990 e emplacou vitórias memoráveis no Jiu-Jitsu e no vale-tudo. Que o mestre siga a enfrentar este oponente com a mesma tenacidade que o coroou nos tatames.