Conheça o aplicativo que busca aprimorar a gestão de escolas de Jiu-Jitsu

Analista de sistemas e programador, Cedrick Brandão, de 44 anos, desenvolveu o Kanri . O aplicativo é uma ferramenta de aluno para professores de Jiu-Jitsu e acadêmicos que o usuário tem total controle de frequência e evolução do seu aluno, de maneira prática e dinâmica e com uma interface amigável e de fácil utilização.

O Kanri é dividido em três frentes: Professor, Aluno e Instrutor. Destes, apenas o professor precisa pagar para usar o aplicativo. Os demais podem usar o aplicativo gratuitamente, basta baixar o Kanri por meio da Apple Store ou Google Play. O aluno pode se conectar com o professor através de um código que é gerado pelo próprio mestre. O professor também tem a opção de cadastrar seu atleta pelo módulo web.

Entre suas funcionalidades do Kanri, pode-se citar o controle financeiro com emissão de mensalidades para o aluno e notificação quando estas estão em atraso, além do controle de frequência, com acompanhamento de sua evolução e trocas de faixas ou graus. O aplicativo também conta um marketplace, o qual o professor pode oferecer produtos e serviços diretamente a seus alunos.

GRACIEMAG : Que vantagens o Kanri oferece aos praticantes de Jiu-Jitsu?

CEDRICK BRANDÃO: O Kanri deixa o praticante de Jiu-Jitsu atualizado em relação ao seu progresso no Jiu-Jitsu. Com o aplicativo, o aluno acompanha diariamente suas frequências e quanto falta para ganhar seu grau ou trocar de faixa. Além desses benefícios, é possível fazer o check-in diretamente pelo aplicativo e acompanhar a evolução em seu histórico de formação. O usuário também tem acesso aos produtos que seu professor oferece em seu estabelecimento e pode realizar pedidos diretamente pelo aplicativo. Quanto à questão financeira ou ao aluno tem a opção de pagamento bancário, por Pix ou boleto bancário. O prático também tem acesso a uma videoteca para assistir uma posição que o mestre gravou e disponibilizou para os alunos, tudo ali, na palma da mão.

são os benefícios do Kanri na gestão das finanças?

O Kanri controla todo o fluxo financeiro da academia: contas a pagar, valores a receber, emissão de boletos e recorrentes para seus alunos. O aplicativo permite um fluxo de caixa inteligente, ou seja, professores e altamente sofisticados quanto podem investir e se lucram ou têm lucro. Um dos indicadores é o Custo por Aluno, que nunca será inferior ao cobrado de mensalidade. Por ser um sistema integrado ao controle de frequências, a inadimplência no tatame diminui consideravelmente. Isso, já existem ferramentas para o bloqueio de funcionalidades no aplicativo quando o aluno está com o título financeiro em atraso, como a realização de check-in, agendamento de aulas e acesso ao vídeo. Quando o aluno está com mensalidade atrasada, o sistema envia notificações e tela principal do aplicativo na versão do aluno,

Que facilidade o professor teria ao baixar o Kanri?

A grande facilidade é a em suas mãos, o foco do Kanri é acionar o professor por conta de dar aula, pois a gestão do seu negócio já está organizada, com ferramentas e que ajuda a gestão nas tarefas do dia a dia, dentre elas destaco: cobrança recorrente no cartão de crédito; emissão de boletos com a melhor taxa do mercado; Check-in sem tatame; controle de instrutores para ajudar nas aulas; marketplace para oferecer produtos e serviços diretamente ao aluno; custodiado por aluno; notificação de novos alunos vinculados; controle de alunos aptos são graduados e relatórios financeiros de alunos.

Por que você decidiu criar o Kanri, Cedrick?

Sou aluno do mestre Diego Marques, da Alliance Goiânia. Sem muito sistema de controle, um relacionamento fantástico, conversa sobre empreendedorismo e ele já tinha um controle sobre seus alunos em sua academia, porém, não era específico para o Jiu-Jtsu. Era uma adaptação de um sistema de academias de musculação, e como aluno sentia falta de um aplicativo que trouxesse toda a informação que precisasse, percebeu que aquilo poderia ser uma oportunidade de negócio. Além disso, havia poucos aplicativos no segmento e muitos genéricos. Foi onde surgiu uma ideia de participação de outro grande amigo, mestre Augusto Gym, que me desenvolveu a equipe do irmão Ara com toda a validação do projeto. Nós com o desenvolvimento de um sistema que o professor teria toda a informação na palma de suas mãos.

Confira no vídeo abaixo o passo a passo para fazer seu cadastro no Kanri: