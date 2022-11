Confira 4 ataques dos cem-quilos, com o professor Marcelo DJ

Share it

Para a aula de hoje, o mestre Marcelo DJ, professor da Nova Geração Leblon, ensina quatro finalizações a partir dos cem-quilos: são duas variações do armlock e ataques na kimura e no violino.

Repare que Marcelo ganha a esgrima do adversário e coloca o joelho mais próximo possível da orelha dele com o objetivo de travá-lo com as costas no tatame. Em seguida, o professor faz uma pressão com o antebraço sobre a cabeça do oponente e firma a perna por trás da nuca, o que é crucial para executar a posição.

Com o adversário totalmente dominado e sem poder de reação, Marcelo DJ faz o ataque quádruplo.

Confira a aula no vídeo abaixo, e bons estudos.