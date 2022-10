A arte de finalizar com o joelho na barriga, com Pedro Henrique Monnerat

Share it

Se você consegue passar a guarda do seu adversário e está com dificuldade para surpreendê-lo do cem-quilos, nosso GMI Pedro Henrique Monnerat tem a solução.

O professor da Gordo Jiu-Jitsu, em Nova Friburgo, nos ensinou dois estrangulamentos a partir do joelho na barriga.

Ao chegar na posição do cem-quilos, o professor faz uma pegada na gola do oponente e outra na calça. Em seguida, põe o joelho na barriga e faz um movimento de soco em direção ao tatame para travar o adversário. Na sequência, Pedro tira a mão da calça, a coloca com os quatro dedos para dentro do kimono, faz o spraw e gira no sentido anti-horário para conseguir o estrangulamento.

No segundo ataque, Pedro Henrique Monnerat também coloca o joelho na barriga, domina a gola do adversário e faz um movimento de soco em direção ao solo. Nesta situação, no entanto, o faixa-preta faz uma pegada cruzada e contorna a cabeça do oponente para ajustar a posição. Repare que o professor puxa o adversário e coloca as costas dele novamente no tatame para ajustar o golpe.

Confira a aula no vídeo abaixo, e bons estudos.