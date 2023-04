Como o Jiu-Jitsu inspira o astro Keanu Reeves

Share it

As técnicas de Jiu-Jitsu são recorrentemente utilizadas nas telas do cinema, sobretudo em filmes de ação. Diversos atores de Hollywood, caso de Ashton Kutcher, Vin Diesel e Robert Pattinson, começaram a treinar a arte suave para aprimorar o desempenho na frente das câmeras. Quem também se apaixonou pelo Jiu-Jitsu e se tornou um fã da arte marcial foi o americano Keanu Reeves, astro dos filmes “Matrix” e “John Wick”.

Reeves teve seu primeiro contato com o Jiu-Jitsu em 2016 e aprendeu certas posições com os irmãos Jean Jacques e Rigan Machado, que treinam estrelas do cinema há mais de duas décadas.

Keanu Reeves contou que vestiu o kimono para afiar a coreografia nas cenas de luta do filme “John Wick 4: Baba Yaga”, lançado em março deste ano.

“Depois de trabalhar com as armas, a gente vai para o dojô para fazer todos os tipos de aquecimento e fazemos judô, pois há muitas cenas de arremesso no filme. Trabalhamos com um judoca maravilhoso e professor de Jiu-Jitsu, o Dave Camarillo. Treinamos muito o Jiu-Jitsu básico e um pouco de judô”, recordou o ator.

O astro do cinema mencionou seus lutadores favoritos e rasgou elogios ao ex-campeão do UFC, o peso leve Charles “do Bronxs” Oliveira.

“Eu vi um pouco do ADCC e umas lutas do Gordon Ryan e alguns lutadores brasileiros de Jiu-Jitsu, como o Glover Teixeira. O Charles Oliveira é fantástico, tem sido legal ver esses caras de sucesso e ter uma inspiração. Mas para o filme eu treinei alguns movimentos e coreografias. Eu só não posso lutar contra outros de fato porque tenho uma placa no pescoço”, compartilhou Reeves.