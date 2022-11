Duelo entre brasileiras encabeça luta principal do UFC Vegas 64

Share it

As brasileiras Marina Rodriguez (16v-2e-1d) e Amanda Lemos (12v-1e-2d) farão a luta principal do UFC Vegas 64, a ser realizado no próximo sábado, dia 5 de novembro, em Las Vegas. A vencedora do duelo brasileiro pode conquistar a oportunidade de disputar o cinturão peso-palha.

Terceira colocada no ranking da divisão peso-palha, Marina Rodriguez, de 35 anos, contabiliza quatro vitórias consecutivas e tem se mostrado cada vez mais lapidada em seus combates. Após a derrota por decisão dividida para a atual campeã Carla Esparza, Marina decolou na organização e superou adversárias de alto quilate, como a bicampeã mundial de Jiu-Jitsu Mackenzie Dern e a chinesa Yan Xiaonan.

Diante de Mackenzie, Marina resistiu à pressão da americana-brasileira para vencer a luta. Rodriguez, que é uma stricker completa e com boa envergadura, foi superior na trocação e fez transições cruciais no solo para não ser finalizada por Dern. Em seu compromisso mais recente na organização, Marina superou Xiaonan por decisão dividida dos árbitros. O duelo foi disputado inteiramente na trocação e a brasileira levou leve vantagem no setor. Quando se enfrentaram, Yan, dona de sete triunfos por nocaute, contabilizava apenas uma derrota em sete lutas no Ultimate.

Do outro lado do octógono, Amanda Lemos, de 35 anos, se reabilitou da derrota para a compatriota Jéssica “Bate-Estaca” Andrade em sua apresentação mais recente. Em julho deste ano, Amanda estrangulou a veterana Michelle Waterson com uma guilhotina aos 1min48s do segundo round. Apesar de ter a trocação como carro-chefe, Lemos soma três vitórias por finalização na carreira – duas no UFC. O outro triunfo de Amanda por submissão na companhia ocorreu em dezembro de 2019, contra Miranda Granger.

Amanda emplacou cinco vitórias consecutivas no UFC e caminhava rumo às primeiras colocações da categoria. No entanto, o embate diante de Jéssica “Bate-Estaca” frustrou os planos da paraense. Ela foi finalizada por Jéssica com um triângulo de mão em pé aos 3min13s do primeiro round.

O confronto contra Waterson realocou Amanda para a coluna das vitórias e garantiu a sétima posição no ranking da categoria à brasileira. Como o combate será disputado por duas strickers, a luta tende a se desenhar na trocação. Marina é mais completa no setor e tem envergadura superior à Amanda, que precisará encurtar a distância para alcançar a adversária.

Diante da vantagem de Marina na trocação, a luta agarrada é um caminho a ser explorado por Amanda. Mas ela terá uma árdua tarefa para dominar Marina ou conseguir uma finalização caso o combate se desenrole no solo.

Outras duas brasileiras estão confirmadas no UFC Vegas 64. No card preliminar, Polyana Viana (12v-5d) vai enfrentar a americana Jinh Yu Frey, pelo peso-palha. Dona de três vitórias por finalização no UFC, Polyana vive um momento delicado na organização. Ela venceu apenas duas das últimas seis lutas e não vence desde fevereiro de 2021.

Na luta de abertura do evento, a peso-galo Tamires “Tratora” Vidal (6v-1d) terá pela frente Ramona Pascual (6v-4d). A brasileira de 24 anos soma cinco vitórias seguidas, enquanto a adversária foi derrotada nos dois combates que disputou no UFC.

Confira abaixo o card completo.

UFC Vegas 64

Las Vegas, Nevada

Sábado, 5 de novembro de 2022

CARD PRINCIPAL (20h, horário de Brasília):

Peso-palha: Marina Rodriguez x Amanda Lemos

Peso meio-médio: Neil Magny x Daniel Rodriguez

Peso pesado: Chase Sherman x Josh Parisian

Peso-mosca: Nate Maness x Tagir Ulanbekov

Peso leve: Mark Madsen x Grant Dawson

CARD PRELIMINAR

Peso-pena: Darrick Minner x Shayilan Nuerdanbieke

Peso-mosca: Miranda Maverick x Shanna Young

Peso-galo: Mario Bautista x Benito Lopez

Peso-palha: Jinh Yu Frey x Polyana Viana

Peso-galo: Johnny Muñoz Jr. x Liudvik Sholinian

Peso-mosca: Jake Hadley x Carlos Candelario

Peso-galo: Ramona Pascual x Tamires Vidal