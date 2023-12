Share it

Dono de três títulos mundiais no peso-pluma pela IBJJF, o manauara Bibiano Fernandes seguiu sua trajetória até comandar a divisão dos galos no One FC, com status de rei dos magrinhos.

Há 20 anos, no ano do seu primeiro título mundial na faixa-preta, Bibiano deu uma senhora aula de pressão aos adversários, no Mundial 2003.

No vídeo a seguir, veja como o astro amazonense puxou, raspou, pegou as costas e finalizou em menos de um minuto de luta.

Sinistro?