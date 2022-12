Diego Vasconcellos e os planos para 2023 à frente do Serra BJJ Confere

Share it

O professor Diego Vasconcellos faz um importante trabalho ao contribuir com a profissionalização do Jiu-Jitsu. O faixa-preta é o fundador do Serra BJJ Confere, evento disputado na cidade de Petrópolis que promove a disputa de GPs e lutas casadas de Jiu-Jitsu. Além de trabalhar como organizador de campeonatos, Diego é o líder da equipe DV Jiu-Jitsu, sediada no distrito de Cascatinha, em Petrópolis.

Em bate-papo com a equipe do GRACIEMAG.com, Diego Vasconcellos listou os benefícios do Serra BJJ Confere aos competidores e contou o diferencial do torneio em relação aos demais da região.

GRACIEMAG: Por que você tomou a iniciativa de criar o Serra BJJ Confere?

DIEGO VASCONCELLOS: O Serra BJJ Confere foi criado com a intenção de ser um evento diferente. Isto é, tento valorizar os atletas ao máximo, já fui lutador e participei de muitas competições. Além do alto custo das inscrições, sinto que algumas organizações parecem fazer um favor ao atleta, quando na verdade, não fazem favor nenhum. O atleta paga para participar, e muitas vezes, não recebe o devido tratamento. Ainda há outras questões, como o atraso nas lutas. Foi daí que surgiu a ideia do Serra BJJ Confere, uma organização independente e pequena ainda, mas focada em fazer a diferença no Jiu-Jitsu a partir da valorização dos protagonistas do espetáculo: os atletas.

Que benefícios o torneio traz à comunidade do Jiu-Jitsu e aos competidores?

Acredito que o principal benefício é a divulgação que o evento faz aos lutadores antes, durante e depois do campeonato. Além da inscrição gratuita dos eventos para os atletas, a ideia é proporcionar entretenimento ao público, que pode acompanhar todos os eventos gratuitamente em nosso canal no Youtube.

Você já definiu como e quando será a próxima edição do evento?

Nosso primeiro evento de 2023 será a segunda edição Real BJJ Champ. Realizamos o primeiro neste mês de dezembro e foi sucesso total. Acredito que tal êxito se deu ao estilo de regra não-convencional. Na ocasião, o vencedor só é conhecido por meio da finalização ou desistência de um dos lados. Não há pontos ou tempo limite. Ainda no primeiro semestre de 2023, vamos organizar um GP de faixas-marrons, o King Brown Belt até 85kg, no qual o campeão leva um cinturão mais R$ 1 mil como premiação.

Quais são suas metas futuras à frente dos projetos do Serra BJJ Confere?

Temos vários projetos para 2023. Além do evento principal, que é o Serra BJJ Confere, temos eventos paralelos, como o Real BJJ Champ e os GPs de faixas coloridas. Pretendemos realizar outro GP de faixas-pretas e repetir o sucesso do último, o qual premiamos o campeão do GP até 110kg Guilherme Lambertucci com 1 cinturão e R$ 5 mil.

O que diferencia o Serra BJJ Confere dos demais torneios da região?

O diferencial do Serra BJJ Confere é a preocupação com os atletas, já que não cobramos taxas de inscrição para os lutadores participantes e tentamos sempre fechar boas parcerias para nos ajudar com esta valorização. Um exemplo disso ocorreu no Real BJJ Champ, onde fizemos uma parceria com a Vouk Brasil e premiamos o atleta Rafael Gamarra, que protagonizou a finalização mais rápida do evento, com um kimono irado.