5 dicas para passar bem a guarda no Jiu-Jitsu, com Herbert Burns

Bicampeão brasileiro sem kimono pela CBJJ e fera do MMA, Herbert Burns listou a pedido de nossa equipe cinco ensinamentos que julga essenciais para quem gosta de maltratar o guardeiro. Confira as dicas do irmão de Gilbert Durinho e comece a melhorar o seu jogo por cima hoje mesmo.

Não pare na frente da guarda do adversário

Movimente-se sempre e evite as pegadas do guardeiro. Ataque e ataque até conseguir a passagem. Só “descanse” quando estiver no cem-quilos. Não é para amarrar, não. É somente para ganhar tempo e armar a finalização. A movimentação é o segredo para evitar as raspagens.

Tenha boas pegadas

Pegada é muito importante para o passador, ela vai te dar o controle da situação. Com boas pegadas, você sempre manterá o guardeiro na defensiva. Faça com que seu adversário sinta-se pequeno, encurralado, pese bastante o quadril e observe sua postura. O pote de ouro está com ele e sua missão é pegar.

Saiba usar a pressão

Use o seu peso corporal da forma certa, não perca seu equilíbrio. Tente sempre abraçar a cabeça do seu oponente, para poder usar seu ombro como arma de pressão. Não abra nenhum espaço. Faça uma pressão contínua até conseguir a passagem ou chegar na meia-guarda. Não se trata do quanto você pode ser forte, mas sim, dominar os pontos principais do guardeiro: pernas e quadril.

Use a cabeça

A cabeça é parte importante na pressão. Use-a para pensar e para incomodar seu oponente, principalmente no peito, no queixo e no tatame, dependo da passagem que esteja utilizando: cruzando o joelho ou passagem da meia-aranha.

Giro

Se estiver fazendo uma passagem de velocidade, geralmente passagens em pé, como a toureada e legdrag, procure dar bastante giro. A missão é sufocar a guarda do seu oponente com ataques. Mantenha sempre os pés vivos para aumentar a sua velocidade e também manter o controle das pernas do guardeiro. Evite mudar o lado da passagem, pois você pode acabar ficando preso na guarda do seu oponente, sendo forçado a mudar sua técnica de passagem.