As alavancas para decolar no Jiu-Jitsu, por Thiago Raposo (GB Asa Norte)

Texto: Thiago Raposo*

O sucesso nas competições de Jiu-Jitsu estará no direcionamento da preparação do atleta. Claro que o esporte é para todos, todavia, cada lutador terá vocação para determinadas alavancas e estas poderão ser personalizadas para cada um deles.

É primordial que o professor esteja atento às vocações de cada aluno e este precisa buscar aprofundamento nas posições que se sente mais à vontade, além de se esforçar para vencer suas fraquezas nas áreas que não se sente confortável.

O futuro do sucesso nos campeonatos também está no aprofundamento do grappling, e os atletas que almejam destaque na modalidade deverão dar maior atenção ao sem kimono. O grappling tem sido explorado com maior vigor nos Estados Unidos em relação ao Brasil. Inevitavelmente, há uma disputa profissional pelo pódio que pode ser equiparada a uma disputa olímpica.

Acabou a época “lifestyle”, a qual o lutador podia chegar da praia e ir direto à competição. Hoje em dia, o atleta que pretende chegar aos pódios mais altos precisará estar física e mentalmente preparado. Isso poderá requerer o auxílio de outros profissionais, como nutrólogos, psicólogos esportivos, educadores físicos, dentre outros.

Acredito que a tecnologia, o desenvolvimento na área de alimentos e as pesquisas na área de educação física podem igualar atletas com até 20 anos de diferença.

Tenho aplicado as alavancas personalizadas na preparação com o intuito de melhorar meu desempenho nos treinos e nas competições. Além do Jiu-Jitsu, treino wrestling na equipe Cerrado MMA, em Brasília, sob a supervisão do ex-atleta olímpico de Cuba, Luiz Alessandro Hernandez, o “Cubano”, a fim de evoluir no grappling.

Para manter a minha mente livre de problemas, faço acompanhamento nutricional e preparação física. Bons treinos! Oss…

* O GMI Thiago Raposo é faixa-preta de Jiu-Jitsu e defende as bandeiras das escolas Gracie Barra e AKXE BJJ.