Aluna de Raul Faconti ensina 2 estrangulamentos antes de estrear no UFC

A peso-palha Bruna Brasil estreará no Ultimate no próximo sábado, 15 de abril. Cria do professor Raul Faconti, Bruna medirá forças com a compatriota Denise Gomes no card preliminar do UFC on ESPN 44, encabeçado por Max Holloway e Arnold Allen na luta principal.

Bruna soma 11 lutas profissionais na modalidade. São oito vitórias, duas derrotas e um empate. Ela está invicta há sete combates e conquistou o contrato com a organização após protagonizar um plástico nocaute com um chute na cabeça no Dana White´s Contender Series, em setembro do ano passado.

Com o auxílio do professor Raul Faconti, Bruna Brasil preparou para a aula de hoje dois estrangulamentos em pé que ela aplicou em suas lutas. Em ambas situações, a peso-palha usa a parede, ou a grade, a seu favor para conseguir a finalização. No primeiro ataque, ela defende o double-leg e finaliza na guilhotina, enquanto no segundo, varia do triângulo de mão para o estrangulamento “mão com mão”.

Confira a aula no vídeo abaixo, e bons estudos.