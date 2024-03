Chatbot Jiulia promete revolucionar a gestão de academias

Share it

A inteligência artificial chegou aos tatames com gestão inteligente e engajamento de alunos!

Desenvolvida no Brasil, a Jiulia representa a vanguarda tecnológica que está revolucionando a gestão e o engajamento em academias de jiu-jitsu.

Em um avanço tecnológico sem precedentes para o jiu-jitsu, a Goodfellas anunciou o lançamento da Jiulia, um chatbot revolucionário projetado para transformar a maneira como academias e treinadores engajam e gerenciam seus alunos através do WhatsApp.

Diferente de qualquer solução no mercado, Jiulia combina a praticidade do acesso via aplicativo de mensagens mais popular do mundo com a eficácia da inteligência artificial, oferecendo recursos de gestão automatizada, lembretes de treino, acompanhamento de pagamento, e uma inovadora forma de aumentar o engajamento dos alunos com rankings motivacionais.

Fundada em 2023, a Goodfellas nasceu da visão de Rodolfo Barcellos e Lucas Amorim, dois apaixonados por jiu-jitsu, que identificaram a necessidade de integrar tecnologia de ponta ao treinamento, sem retirar o aluno do tatame. Com um compromisso firme de “trazer a tecnologia para fortalecer a tradição”, a Goodfellas busca, através da Jiulia, promover uma maior conexão dos praticantes com o esporte, incentivando não apenas a presença física nas academias, mas também uma participação ativa e entusiasmada na comunidade de jiu-jitsu.

“Ao contrário das plataformas que oferecem vídeo-aulas, o que pode diminuir a interação humana no aprendizado, a Jiulia foi criada para incentivar uma prática mais frequente e engajada no tatame. Queremos que a tecnologia seja uma ponte, não uma barreira, para a experiência no jiu-jitsu”, afirma Rodolfo, CEO da Goodfellas.

Desde seu lançamento, a Jiulia tem recebido aclamação tanto de treinadores renomados quanto de academias de jiu-jitsu em todo o país. ‘A Jiulia transformou a forma como gerenciamos nossa academia e engajamos com nossos alunos,’ afirma Clay Bergamo, um respeitado instrutor de jiu-jitsu com mais de 15 anos de faixa preta. Academias que implementaram a Jiulia notaram um aumento significativo na participação dos alunos e na eficiência operacional, reforçando o impacto positivo da tecnologia no esporte.

Veja algumas das funcionalidades da Jiulia:

Gerenciamento de treinos: A Jiulia possibilita aos treinadores agendar, modificar e cancelar sessões de treino com facilidade. Ela também envia lembretes e cria enquetes de presença para garantir altas taxas de participação;

Controle de pagamentos: Com a Jiulia, o rastreamento e gerenciamento dos pagamentos dos alunos exige muito menos esforço. O chatbot facilita lembretes de pagamento, processa confirmações e mantém registros atualizados das transações financeiras;

Engajamento e motivação: Utilizando IA, a Jiulia promove um ambiente competitivo, mas de suporte, entre os alunos através de rankings semanais, mensais e anuais. Ela também gera conteúdo de treino personalizado e mensagens motivacionais, melhorando a experiência do usuário com o esporte, como um todo.

Visão para o futuro

A Goodfellas imagina a Jiulia não apenas como uma ferramenta para simplificar tarefas administrativas, mas também como uma plataforma para construir comunidades de jiu-jitsu mais fortes e conectadas. As funcionalidades movidas a IA são projetadas para apoiar os instrutores na entrega de experiências de treino personalizadas, aumentando assim a retenção e satisfação dos alunos.

De acordo com o CEO, Rodolfo Barcellos, a Jiulia não será a última iniciativa da Goodfellas. “Nós já temos o app, que receberá uma carga de novas funcionalidades em breve. Agora, estamos colocando o chatbot no mercado. Queremos que o jiu-jitsu seja cada vez mais apoiado pelas novas tecnologias, e que as tecnologias ajudem a manter os CT’s sempre cheios”, declara Rodolfo.

Sobre a Goodfellas

A Goodfellas é uma empresa brasileira comprometida em inovar no universo do jiu-jitsu, trazendo a tecnologia para dentro do tatame de uma forma que valoriza a essência do esporte. Ao acreditar que a verdadeira evolução do esporte vem por meio da integração harmoniosa entre a tradição e a inovação tecnológica, a Goodfellas se posiciona como uma visionária e dedicada empresa que desenvolve soluções que empoderam instrutores e enriquecem a experiência de aprendizado para os alunos.

Para mais informações sobre a Jiulia e para se inscrever em um teste gratuito, visite https://jiulia.goodfellas.app.