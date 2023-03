Allyson Soneca ensina variações do armlock no cem-quilos

Share it

Você consegue passar a guarda, mas está com dificuldade para surpreender o adversário com um armlock? Não se preocupe, o professor Allyson “Soneca” Pinheiro, à frente da Soneca Jiu-Jitsu, em Osasco, São Paulo, traz a solução. O faixa-preta quinto grau preparou para a aula de hoje três variações da chave de braço a partir do cem-quilos.

Repare que Allyson coloca o joelho na barriga e finta um ataque no triângulo nas três posições. As variações consistem no ajuste final das finalizações.

Confira a aula no vídeo abaixo, e bons estudos.