Professor Thiago Raposo avalia o peso da mentalidade no sucesso dos lutadores

Texto: Thiago Raposo

O “mindset” é um termo criado pela pesquisadora e psicóloga Carol Dweck que define como os padrões de comportamento influenciam diretamente nas decisões cotidianas e no sucesso do atleta. Os estudos da psicóloga começaram com experimentos em situações de fracasso e sucesso de crianças em jogos e suas perspectivas diante de frustrações.

Para a autora, algumas crianças tinham um “mindset de crescimento”, que parte do princípio de que ninguém nasceu um gênio e defende que não há pessoas predestinadas ao sucesso ou ao fracasso.

O sucesso será determinado pelo esforço diário. As crianças que não desistiram e tinham interesse pelo desafio eram vitoriosas sobre aquelas que abriam mão por não acreditarem numa possível vitória.

Mediante os ensinamentos da Carol Dweck, confirmo na prática que, no Jiu-Jitsu, o caminho do sucesso está na rotina. Trata-se de acreditar, se desafiar, tentar ser melhor do que ontem diariamente e competir consigo mesmo com metas diárias. Além disso, é necessário ter um ambiente propício para a execução do “mindset de crescimento” e estar entre pessoas que também o praticam.

O trabalho mental precisa se iniciar meses ou anos antes. Não se adquire autoconfiança da noite para o dia. A partir da minha visão como atleta, considero cinco dicas valiosas baseadas no mindset de crescimento. Confira a seguir:

1. Esteja num ambiente saudável

É crucial manter amizades com pessoas sadias e focadas no mesmo objetivo que o seu. Caso você tenha amigos de infância que se desvirtuaram, se tornaram dependentes químicos ou sofrem com problemas familiares, tente ajudá-los, não vire as costas e levante-os, mas não deixe que eles o derrubem ou o afastem de seu objetivo.

2. Especialize-se numa posição

Treinar uma técnica eficaz e testá-la com os melhores lutadores de sua equipe são formas de garantir confiança nesta posição, especialmente quando ela se mostra eficaz.

3. Amplie seu leque de técnicas

Varie esta técnica. É importante ter planos B e C, e outras opções de golpes para não ser surpreendido por contragolpes.

4. Seja o mais completo possível

Aproveite todos os benefícios que o mundo proporciona para alavancar seu treinamento. Se você tem a possibilidade de agregar técnicas de judô, sambo ao seu treinamento, não deixe passar. Também leia livros úteis para melhorar sua mente nos treinos, a leitura e o conhecimento vão auxiliar seu treino consideravelmente.

5. Esteja pronto para tudo

Tenha uma estratégia de luta durante o torneio e saiba o momento ideal para atacar e defender. Além disso, esteja preparado para diversos roteiros do combate e mentalize sua imagem no pódio.

* O GMI Thiago Raposo é faixa-preta de Jiu-Jitsu, policial penal e defende as bandeiras das escolas Gracie Barra e AKXE BJJ.