A raspagem da guarda aberta para driblar o passador, com Ricardo Evangelista

O faixa-preta Ricardo Evangelista, nosso GMI à frente da escola Renzo Gracie Mont Belvieu, no Texas, veio ao Brasil em suas férias e aproveitou a oportunidade para rever os amigos de longa data da GFTeam, escola que também revelou Rodolfo Vieira, Patrick Gaudio, Victor Honório, entre outras feras.

Evangelista preparou para a aula de hoje, com o auxílio do faixa-preta Marcus Morcego, uma raspagem da guarda aberta para você pegar o adversário.

Repare que Evangelista domina a manga cruzada de “Morcego” e segura o tríceps do adversário com a outra mão. Em seguida, com o intuito de tirar o equilíbrio do oponente, finta uma pegada de costas e pisa no joelho do oponente para executar a raspagem e cair na montada.

Confira a aula no vídeo abaixo e bons treinos.