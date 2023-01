A luta da mãe Fátima por justiça para Leandro Lo

Share it

A morte do ídolo Leandro Lo causou um trauma profundo em toda a comunidade do Jiu-Jitsu. Em meio a um cenário de tristeza, oposto ao jeito de Leandro perto ou longe do tatame, praticantes da arte suave e lutadores abraçaram a família do campeão e contribuíram para a fundação do Instituto Leandro Lo, que tem como propósito apoiar jovens lutadores.

Fátima Lo conversou com o GRACIEMAG.com sobre o instituto e sobre o que espera do andamento do caso. A audiência inicial está marcada para 3 de fevereiro, em São Paulo. “Estamos com sede de justiça, o que desejamos na audiência é que a justiça seja feita e o assassino seja expulso da polícia”, disse Fátima. “Mas será uma luta terrível, eu sei que ter de ficar frente a frente com o assassino do meu filho será o segundo pior dia das nossas vidas.”

GRACIEMAG: Qual é a sua expectativa para os rumos do caso em fevereiro, dona Fátima?

FÁTIMA LO: Nós estamos com sede de justiça, queremos que o assassino seja expulso da Polícia Militar e fique preso numa cadeia comum. A justiça precisa ser feita. Por outro lado, sabemos que será uma luta terrível para nós: ter de ficar frente a frente com o assassino será o segundo pior dia das nossas vidas.

O trabalho no Instituto Leandro Lo se tornou um espécie de bálsamo para família e amigos. Como anda o projeto?

Já finalizamos a parte burocrática, temos o CNPJ e todo o restante da documentação. No momento, estamos em busca de um espaço físico na zona leste de São Paulo para darmos início de fato ao Instituto Leandro Lo. Acredito que os desafios vão começar a aparecer quando o instituto abrir as portas.

A comunidade do esporte tem apoiado de todos os modos?

Sem dúvida. Todo o carinho, apoio e amor que todos têm demonstrado por meio da ajuda financeira com o Instituto Leandro Lo, além das mensagens lindas que recebo sobre o quão bom e inspirador o Leandro era, confortam muito o meu coração. Eu me surpreendi, pois sabíamos que ele era muito querido, mas não nessa proporção. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todos por todo amor que tenho recebido dos fãs do nosso eterno campeão.

Como você crê que o Jiu-Jitsu pode melhorar nosso país e nosso mundo?

O Jiu-Jitsu proporciona diversos benefícios ao praticante, como melhora da autoestima, disciplina e segurança. Além disso, ajuda a lidar com o estresse e fomenta a geração de empregos. Quem pratica, ama. O Jiu-Jitsu é transformador, mudou a vida do Leandro e a nossa também.

Que legado você acha que o Leandro nos deixa?

Desde criança, ele sempre foi um sonhador, falava que queria ser campeão. O tempo passou, ele perseverou no sonho que tinha e conseguiu chegar ao topo com sua garra, persistência e dedicação. E, acima de tudo, com a sua humildade e seu jeito simples e generoso de ser. O Leandro deixa um legado de quem acredita sempre alcança. Treine e jamais desista dos seus sonhos.