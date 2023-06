Há 20 anos, Marcio Pé de Pano e Roger Gracie decidiram não fechar

Share it

Há 20 anos, quando o Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF ainda era realizado no famigerado Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, um duelo de titãs definiu o campeão absoluto da edição de 2003. Representantes da Gracie Barra, Márcio “Pé de Pano” Cruz e Roger Gracie disputavam o ouro na final do absoluto.

Até ali, fechar a chave sem luta era visto como praxe ou tradição entre colegas, em especial na faixa-preta, a elitw do Jiu-Jitsu. Mas Roger e Pé optaram por fazer uma pequena revolução no esporte.

O Gracie começou o duelo por cima, na busca da passagem, mas foi com o duelo reiniciado no centro do tatame que Pé de Pano começou seu caminho ao título. Roger puxou para a guarda, Pé manteve o joelho dentro para mais facilmente avançar para a meia-guarda e em seguida passar.

Com pressão por cima, o aluno de Luiz Kabelinho incomodou, chegou próximo de somar mais dois com o joelho na barriga e chegou a ameaçar uma pegada de costas sobre Roger. No entanto, o Gracie defendeu bem em quatro apoios quando Pé tentou finalizar desta posição, numa lição de resistência à pressão.

Márcio Cruz ficou com o título nos pontos, seu segundo ouro absoluto consecutivo. Confira o duelo histórico no vídeo abaixo.