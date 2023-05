A campanha finalizadora de Lucas Pinheiro no Brasileiro 2023

Share it

O manauara Lucas Pinheiro dominou o peso-galo no Brasileiro 2023, disputado no Ginásio Poliesportivo José Correa, em Barueri, São Paulo, entre os dias 29 de abril e 7 de maio. O aluno de André Galvão finalizou as três lutas que disputou no campeonato e fisgou seu primeiro título brasileiro na faixa-preta. O atleta da Atos impressionou pelo estilo aguerrido.

Na final, Lucas teve desempenho impecável e finalizou Welerson Gonçalves com um estrangulamento das costas. Este ataque foi a principal arma do campeão no torneio. Ele também finalizou Bebeto Oliveira e Welison Fernandes desta forma.

Lucas Pinheiro protagonizou uma reviravolta espetacular contra Bebeto Oliveira na semifinal. Ele escapou de um ataque duplo – triângulo e armlock – e perseguiu a virada. Após se livrar da tentativa de finalização do adversário, o lutador da Atos passou a guarda e pegou as costas. Em seguida, buscou a gola de Bebeto e estrangulou.

Aos 29 anos, o manauara está em busca de seu primeiro ouro com kimono no Mundial da IBJJF. No ano passado, Lucas se aventurou entre os pesos-plumas na charmosa Pirâmide, na Califórnia, e foi parado nas quartas de final por Diogo Reis. Desta vez, no peso-galo, o representante da Atos chega ao campeonato, a ser disputado na primeira semana de junho, como um dos favoritos na chave.

E você, aposta nele? Saiba mais sobre o Mundial, aqui.

Confira, nas imagens de FloGrappling, os detalhes da virada de Lucas Pinheiro sobre Bebeto Oliveira.