A atuação genial de Tainan Dalpra em seu 1° Brasileiro na faixa-preta

O fenomenal Tainan Dalpra, de 22 anos, encantou a comunidade do Jiu-Jitsu com mais uma apresentação sem falhas. O astro da Art of Jiu-Jitsu confirmou o favoritismo e faturou o ouro no peso médio. Tainan competiu no maior torneio do país pela primeira vez desde a faixa-amarela e provou novamente o alto grau de periculosidade de seu jogo.

Tainan teve pela frente três adversários na corrida rumo ao título. Com as cores do capacete de Ayrton Senna estampadas no kimono, o astro catarinense radicado em Costa Mesa, Califórnia, dominou a divisão. Apenas Pedro Maia, na final, resistiu aos ataques das costas. Na decisão do peso médio, Dalpra superou o adversário por 4 a 2, de virada. Nas fases anteriores, Pedro Henrik e Yuri Gabriel Rodrigues tiveram o pescoço capturado.

O prodígio dos irmãos Guilherme e Rafael Mendes segue invicto em 61 lutas em torneios da IBJJF na faixa-preta. Tainan tem um jogo letal e oferece raras brechas aos oponentes. Ele tem um Jiu-Jitsu bem ajustado e sabe capitalizar posições de domínio para buscar a finalização.

Neste ano, Tainan reinou nos principais torneios da IBJJF. Ele venceu o Europeu, Pan e Brasileiro, e está na caça ao seu primeiro Grand Slam na faixa-preta. O bicampeão mundial mostra-se mais lapidado a cada torneio e dá continuidade ao seu reinado na categoria.

Diante de números tão expressivos, quem pode desbancar Tainan Dalpra no peso médio?

Confira, nas imagens da FloGrappling, o plástico armlock aplicado por Tainan nas quartas de final do peso médio no Brasileiro 2023: