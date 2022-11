Marcos Schubert ensina ataque no triângulo a partir do cem-quilos

Share it

Para a aula de hoje, o professor Marcos Schubert, líder da Schubert Jiu-Jitsu, sediada em Curitiba, no Paraná, preparou um ataque no triângulo a partir do controle lateral no cem-quilos.

Repare que Marcos Schubert parte do controle lateral, domina a manga do adversário e solta o peso do corpo sobre o oponente. Em seguida, Schubert passa a perna pela frente do rosto do adversário e encaixa o triângulo. O faixa-preta conclui a posição com duas variações: com a finalização na montada, caso você tenha mais flexibilidade, ou por baixo, com as costas no tatame.

Confira a aula no vídeo abaixo, e bons estudos.