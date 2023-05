A arte de apresentar o Jiu-Jitsu aos iniciantes, com Roney Edler

Share it

O faixa-preta Roney Edler se dedica integralmente ao ensino do Jiu-Jitsu para expandir o alcance da arte marcial. O professor GMI lidera a Roney Edler Training Center, em Topeka, no Kansas, Estados Unidos. Além desta escola, faz um trabalho expressivo no Ceará. Ele é o fundador das equipes REBJJ em Sobral, que é a escola matriz, e em Cariré.

Roney desenvolveu uma metodologia para apresentar o Jiu-Jitsu aos alunos recém-chegados. “Nesta fase inicial, eles passam por um programa de ensino em que todos os iniciantes fazem aulas fundamentais e aprendem o básico do Jiu-Jitsu”, explica o faixa-preta.

Roney Edler conversou com a equipe do GRACIEMAG.com, listou conselhos a um professor que deseja abrir uma filial e detalhou mais sobre seu programa de ensino.

GRACIEMAG: Quais são os maiores desafios de liderar uma equipe nos Estados Unidos?

RONEY EDLER: Tudo começa pela distância e pela saudade de nossa família, além do cotidiano de amizades que precisamos refazer nesse novo ambiente. No início, o idioma é um obstáculo, já que temos que aprender outra língua e se adequar a uma cultura diferente da que eu estava acostumado no Brasil. Também vale ressaltar que o treinamento e a forma de ensino precisam ser ajustadas porque nós treinamos com muita intensidade a todo momento no Brasil e aqui somos minoria. Então tenho que dosar nossa vontade para não espantar alunos iniciantes com o ritmo de treino que o brasileiro gosta e é acostumado a imprimir.

Como você analisa o mercado do Jiu-Jitsu no Kansas?

Algumas cidades daqui têm mais espaço, em outras a disputa é maior, porém, não impede que sua equipe cresça. Tem espaço para todo mundo, basta saber trabalhar e ter vontade de prosperar e mudar a vida do aluno, pois esse sempre foi o propósito do Jiu-Jitsu: ajudar uma pessoa a ser melhor do que ela foi ontem.

Que métodos você utiliza para introduzir o Jiu-Jitsu a um aluno iniciante?

Aqui tenho um programa de ensino em que todos os alunos iniciantes passam por aulas fundamentais e aprendem o básico do Jiu-Jitsu. Nesta fase inicial, não há rolas e a aula funciona da seguinte maneira: aquecimento, princípios básicos – rolamentos e fuga de quadril – e como se comportar na aula. Durante a semana, o aluno assiste às mesmas técnicas e as aperfeiçoa de acordo com um cronograma de aulas que temos ao longo do ano. Assim, o aluno aprende mais e começa a gostar do esporte por ter uma experiência boa no início.

E depois, mais tarde?

O aluno novo segue por quatro meses até concluir a etapa de iniciante. Ao completar o ciclo, ele segue para a classe avançada, começa a ter mais dias de treinos e tem a modalidade sem kimono inserida no programa de ensino.

Quais foram as lições mais importantes que os campeonatos te ensinaram?

As competições ainda me ensinam que devemos treinar sempre, pois não tem segredo para se tornar campeão, não só dentro do tatame, mas na vida. Também aprendi que devemos andar com os pés no chão e ser respeitosos, seja na vitória ou na derrota.

Que dicas você daria a um professor que pretende inaugurar uma filial?

Faça e não se abale por causa de alguém que tente lhe desmotivar. O pior perdedor é aquele que nunca tentou. Faça seu trabalho da maneira correta e seja honesto com todos ao redor porque você enganaria a si mesmo e não os outros. A base de tudo é a honestidade, já que a recompensa sempre vem lá de cima. Carrego um ditado comigo e acredito que nós só colhemos o que plantamos no passado.