3 variações da guarda sentada, com o professor Felipe Zicro

Share it

Se você está pouco inspirado quando cai por baixo nos treinos, o professor Felipe “Zicro” Neto traz a solução dos seus problemas. Representante da Alliance, o faixa-preta ensina três variações da guarda sentada.

No primeiro movimento, Felipe “Zicro” afasta o adversário ao colocar os pés no quadril dele e faz o armdrag para progredir para as costas. Já na segunda variação, o professor utiliza a técnica do armdrag para raspar, passar a guarda e depois chegar nas costas do adversário. Na terceira, o faixa-preta faz o armdrag para raspar e estabilizar a posição de cem-quilos.

Confira a aula no vídeo abaixo e bons estudos.