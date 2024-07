Share it

Em seminário de defesa pessoal realizado na Atos Jiu-Jitsu, em San Diego, em 2016, o ex-campeão do UFC Anderson Silva mostrou por que dominou o peso médio da organização em seu auge.

Com técnicas avançadas de Jiu-Jitsu e um controle de espaço preciso para nocautear, o Aranha destrinchou um pouco de seus truques para a turma de ávidos alunos, na academia de André Galvão.

Confira alguns lances da aula, que contou também com a presença do campeão do ADCC Davi Ramos, no vídeo abaixo.