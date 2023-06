UFC 289: Charles do Bronxs nocauteia e quebra recorde histórico

Share it

Charles do “Bronxs” Oliveira está de volta à coluna das vitórias no Ultimate. Em seu retorno ao octógono após a derrota para o russo Islam Makhachev, em outubro passado, Charles provou que seu instinto predatório segue aguçado. O brasileiro nocauteou Beneil Dariush aos 4min10s do primeiro round na luta co-principal do UFC 289, disputado no sábado, 10 de junho, em Vancouver, Canadá. O ex-campeão interrompeu a sequência de oito vitórias construída por Dariush.

A luta começou em ritmo intenso e ambos desferiram golpes duros. Ainda no primeiro minuto, Charles buscou o clinche, tentou a queda e foi contra-atacado por Dariush, que caiu por cima. Mesmo por baixo, Charles se manteve ofensivo e ameaçou o adversário com ataques no leglock e cotoveladas de baixo para cima. O iraniano radicado nos Estados Unidos não conseguiu progredir no solo e viu o brasileiro se levantar.

Charles assumiu o controle do combate logo que a luta voltou para a trocação. Instantes depois, a fera do Bronxs desferiu um chute lateral de direita que balançou Dariush. O brasileiro percebeu que ele sentira o golpe e partiu para cima. Charles manteve o ímpeto e conectou golpes duros que derrubaram Dariush. Em seguida, o ex-campeão tentou pegar as costas, mas o oponente defendeu, então, imediatamente, Charles voltou a castigar Dariush no ground and pound. Restou ao árbitro interromper o duelo.

Na entrevista pós-luta, o aliviado Charles pediu nova chance para disputar o cinturão contra Makhachev.

“O campeão tem um nome e o nome dele é Charles Oliveira”, disparou o faixa-preta. “Não preciso mandar mensagem, só preciso vir aqui e fazer o que estou falando. Não dei 100% nessa luta, dei 120%. Sou o próximo da fila, se quiser que eu vá na casa dele (de Islam Makhachev), eu vou. Estou pronto! Quando eu falo que minha mão está pesada, ela está pronta”, reforçou Charles.

O craque do Jiu-Jitsu alcançou recordes históricos ao derrotar Beneil Dariush. Ele foi premiado com a “atuação da noite” e se tornou o primeiro lutador a receber 20 prêmios no UFC. Ele foi ainda o único a alcançar 20 vitórias por meio da via rápida, nocaute ou finalização, na organização. Charles alcançou 22 triunfos no Ultimate e é, ao lado de Demian Maia, o brasileiro com mais vitórias na companhia.

Dono da primeira posição no ranking peso leve, Charles já venceu todos os lutadores do top cinco pela via rápida. Dustin Poirier, Justin Gaethje, Beneil Dariush e Michael Chandler sucumbiram ao poder de fogo de Charles.

De dezembro de 2017 até o momento, Charles contabiliza 12 vitórias em suas últimas 13 lutas. Destes, 11 triunfos vieram por nocaute ou finalização, números que comprovam sua letalidade. Com a vitória ele mantém a primeira colocação no ranking e está novamente na rota do cinturão.

Confira abaixo os resultados do evento.

UFC 289

Vancouver, Canadá

10 de junho de 2023

Amanda Nunes derrotou Irene Aldana por decisão unânime (50-44, 50-44, 50-43)

Charles do Bronx derrotou Beneil Dariush por nocaute técnico aos 4min10s do R1

Mike Malott derrotou Adam Fugitt por finalização com 1min06 do R2

Dan Ige derrotou Nate Landwehr por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28)

Marc-Andre Barriault derrotou Eryk Anders por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

CARD PRELIMINAR

Nassourdine Imavov contra Chris Curtis foi declarada sem resultado (No Contest) após um choque de cabeças no R2

Jasmine Jasudavicius derrotou Miranda Maverick por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

Aiemann Zahabi derrotou Aoriqileng por nocaute com 1min04s do R1

Kyle Nelson derrotou Blake Bilder por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)

Stephen Erceg derrotou David Dvorak por decisão unânime (29-28, 29-28, 30-27)

Diana Belbita derrotou Maria Oliveira por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)