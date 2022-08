Rogerio Poggio confirma datas e detalhes da Copa Alfabarra

Share it

Cartaz da Copa Alfabarra

Um dos torneios de Jiu-Jitsu mais tradicionais do Rio de Janeiro, a Copa Alfabarra celebrará neste ano sua 30ª edição. O evento será disputado no dia 4 de dezembro, no Velódromo da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A competição voltou com carga máxima após flexibilização das restrições devido à pandemia da Covid-19. Em maio deste ano, a Copa Alfabarra realizou sua 29ª edição, em campeonato que contou com mais de 800 atletas inscritos e milhares de espectadores.

Palco em que jovens talentos do Jiu-Jitsu, como Gabi Pessanha e Pedro Machado já brilharam, a Copa Alfabarra não apenas revela grandes promessas, mas promove a familiarização das crianças com a competição por meio do Festival Kids, uma tradição do torneio. Na edição passada, o Festival contou com a presença de Kyra Gracie e foi um dos grandes atrativos do campeonato. Organizador do evento, nosso GMI Rogerio Poggio comentou com a equipe do GRACIEMAG.com a dimensão do Festival Kids para o público infantil.

“Decidi criar o Festival kids porque sou um fã do Jiu-Jitsu infantil, trabalho com crianças há mais de 25 anos” disse Rogerio. “E elas são o futuro do nosso esporte. Idealizei esse projeto há muito anos, numa em que as competições não tinham Festival Kids. E eu desenvolvi como forma de incentivo às crianças que não queriam competir. Ou seja, as crianças que não tinham pretensão ou condição de disputar uma medalha no campeonato, participavam do Festival e se divertiam. Também participavam de recreações e brincavam demais. Então dedicamos 1h do evento apenas ao público infantil que não vai competir e, ao final do Festival, todas as crianças ganham uma medalha de ouro. Além do âmbito esportivo, valorizamos o lado educativo, já que falamos das regras. O número de participantes é enorme, mas muitos ainda têm receio de participar dos campeonatos. Hoje em dia o Festival da Copa Alfabarra é um dos maiores, senão o maior entre todos os torneios”, compartilhou o organizador do evento.

Como de costume, a Copa Alfabarra terá premiação em dinheiro para os vencedores dos absolutos. Rogerio Poggio explicou a importância desse incentivo para a profissionalização do esporte.

Essa forma de premiação surgiu como uma estratégia para trazer grandes nomes para competirem no Alfabarra. No começo, premiávamos apenas os faixas-pretas. Depois, passamos a premiar os vencedores dos absolutos das faixas marrom, roxa e azul. E o mais legal é que a Copa Alfabarra divide os absolutos em leve e pesado. Em torneios convencionais, dificilmente um atleta peso-leve terá chances de vencer um atleta superpesado. Essa divisão do aberto incentiva mais lutadores a se inscreverem e dá a eles a chance de brigar pela premiação em dinheiro” ponderou Rogerio.

Presente desde o começo da popularização do Jiu-Jitsu no Rio de Janeiro, a Copa Alfabarra recebe competidores de alto nível desde suas primeiras edições. Rogerio Poggio destacou o papel do torneio na evolução do esporte no país.

“A Copa Alfabarra é um torneio tão tradicional que foi criado numa época em que só existia uma federação de Jiu-Jitsu no Rio de Janeiro. É um campeonato que sobreviveu ao longo desses anos. Muito se deve às parcerias que fizemos nas edições e ao profissionalismo e competência de todos que trabalham no evento. O Alfabarra é uma das principais competições amadoras e é muito importante para o crescimento do esporte, já que atrai praticantes que não se dedicam profissionalmente à modalidade. O Jiu-Jitsu não sobrevive apenas de profissionais. E sim dos que amam a arte e que querem participar de um torneio. A Copa Alfabarra oferece esta oportunidade a esse público”, finalizou Rogerio.

As inscrições para a Copa Alfabarra estarão abertas a partir do dia 15 de setembro por meio do site SouCompetidor.