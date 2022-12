Rogerio Poggio comenta sucesso da 30ª edição da Copa Alfabarra

Share it

Tradicional torneio do Rio de Janeiro, a Copa Alfabarra celebrou no último domingo, 4 de dezembro, sua 30ª edição. O campeonato foi disputado no Velódromo da Barra da Tijuca e contou com cerca de 800 atletas inscritos.

Uma das novidades do evento foi a realização do Festival Teens, que promoveu a realização de workshops de regras e técnicas a adolescentes, com o intuito de prepará-los para futuros campeonatos. Organizador da Copa Alfabarra, professor Rogerio Poggio celebrou o sucesso do evento e afirmou que a competição superou suas expectativas.

“Tivemos imprevistos, principalmente com as mudanças de data, então realizamos o evento num período em que não estamos acostumados”, lembrou Poggio. “Ficamos um pouco apreensivos com essa questão, mas a competição superou as nossas expectativas. Em dezembro há muitos eventos de graduação e outros campeonatos, no entanto, batemos a meta de mais de 800 atletas inscritos no torneio”, comentou Rogerio.

Rogerio relembrou as adversidades que a Copa Alfabarra superou ao longo dos anos para se manter vivo e enalteceu a organização do evento.

“A 30a edição tem uma importância enorme, realmente”, ressaltou o organizador. “Ao olharmos para o passado ao longo desses 30 anos de história, vemos o quanto o esporte mudou. Quando começamos, ainda existia a Copa Atlântico Sul, uma das primeiras copas a ser realizada no Rio. Atualmente, a Copa Alfabarra é a copa mais antiga em atividade por aqui. Ou seja, conseguimos manter o torneio vivo ao longo das últimas décadas. Há 30 anos, só havia uma federação. Hoje em dia existem diversas e que realizam muitos campeonatos. Muitas copas não conseguiram sobreviver em razão da concorrência e da falta de patrocinadores. Mesmo diante dessas adversidades, a Copa Alfabarra se mantém ativa e sedia os torneios de forma bem organizada, não deixamos nada a desejar”, reitera Rogerio Poggio.

O organizador da competição listou os diferenciais desta edição em relação às demais e abordou a importância do Festival Teens.

“Dois pontos importantes foram os diferenciais dessa etapa em relação às demais”, ponderou Rogerio. “Por estarmos em ano de ADCC, lançamos a classe de absoluto sem kimono com premiação em dinheiro, algo que nunca havíamos feito. Por acaso, o absoluto mais cheio foi o pesado sem kimono, que premiou o campeão Pedro Alex “Bombom”. Outro sucesso dessa edição foi a entrada do Festival Teens, realizado pela primeira vez numa competição, pelo que me recordo. Alguns campeonatos fazem o Festival Kids para crianças com até 9 anos de idade. O Festival Teens é voltado para a galera entre 10 e 15 anos, mas não é uma recreação. Reunimos adolescentes que ainda não estão preparados para o sistema de chaves de campeonatos e promovemos um workshop de regras e técnicas para eles. Por meio desses workshops, preparamos esses adolescentes para as próximas competições”, concluiu Poggio.

