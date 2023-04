Abu Dhabi Grand Slam 2023 começa 5 de maio

Share it

As grandes estrelas do Jiu-Jitsu mundial estão de volta ao centro mais cobiçado do esporte no planeta. Com competidores de primeiro escalão confirmados, o AJP Abu Dhabi Grand Slam Professional Tour 2023 se prepara para a realização de um evento grandioso. O torneio será realizado de 5 a 7 de maio, na moderna Mubadala Arena, no coração da capital de Abu Dhabi.

O campeonato começará com as chaves infantis no dia 5 de maio, para depois receber os experientes os masters no dia seguinte, 6 de maio. No último dia, 7 de maio, os faixas-pretas fecham a competição com a promessa de combates emocionantes e a consagração dos campeões..

Entre os atletas mais conhecidos destacam-se, Lucas Protásio e Julia Alves, líderes do ranking 2021-2022, que já garantiram seu lugar no evento.

Para repetir o feito na temporada 2022-2023, eles terão que superar outros pesos pesados que estão à caça do prêmio, caso de Yuri Hendrex, Zayed Alkatheeri, Alexa Yanes, Rose el Sharouni, Catriel Oliveira, Uanderson Ferreira, Thiago Macedo, Hiago George, Ingridd Alves, Leonardo Mario, Renato Cardoso e Yatan Bueno.

E aí, fiel leitor? Quem vai brilhar neste campeonato?