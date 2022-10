Roberto Godoi elogia Viktor Doria antes de duelo “cabuloso”

Share it

Além de seu clássico GP, com oito atletas até 73kg, o BJJ Stars 9 terá como principais atrações alguns célebres campeões de Jiu-Jitsu escalados para as lutas casadas.

É o caso do professor Roberto Godoi, escalado para o combate com Viktor Doria, no evento desta sexta-feira 21 de outubro, no Pacaembu, em São Paulo.

Líder da G13 Brazilian Jiu-Jitsu, Roberto Godoi celebrou a oportunidade de lutar em casa mais uma vez.

“Competir no BJJ Stars é um prazer”, afirmou Godoi. “E lutar em casa é sempre maravilhoso. Não só por estar perto dos meus amigos e alunos, mas também porque eu amo São Paulo. Eu ajudei a desenvolver o Jiu-Jitsu aqui, então lutar em casa é uma satisfação que não tenho como descrever. Estou muito animado”.

O confronto terá um gosto especial para o paulista. Godoi foi superado nos dois embates diante de Doria, mas garante que chega muito bem preparado ao evento, já que engatou uma sequência importante de competições na categoria master neste ano e conquistou o ouro duplo no Pan.

“Sou um cara muito bem resolvido com as minhas vitórias e com as minhas derrotas”, assegurou Roberto Godoi. “Os dois combates que tive contra o Viktor, um na década de 2000 e o outro em 2017, não me põem para baixo de forma alguma. Lógico que é um histórico que deve ser respeitado, mas a luta de 2017 foi bem parelha, acabou 0 a 0. Dei um mole no final, e na minha visão foi por isso que Viktor levou a luta. Mas isso também não o desmerece, pois ele de fato foi o campeão. Agora tenho vindo em uma constante, fui abrir uma frente para a minha equipe, a G13, nos Estados Unidos, e lá consegui ter um direcionamento e um foco maior, e competi bastante. Então, tenho a melhor das expectativas e tenho certeza de que será olho por olho e dente por dente lá em cima do tatame”, garantiu Godoi.

O “Jason” ressaltou o alto nível de Viktor Doria e afirmou que o duelo será um ótimo atrativo ao público.

“Não sou mais um garoto, e o que me desafia é lutar contra um cara cabuloso” ponderou Roberto. “Viktor Doria é um cara muito duro, muito experiente, tem uma bagagem grande, então a expectativa é a melhor possível. Tem uma galera que está ansiosa para ver essa luta, pois estamos na mesma categoria e divisão em relação à idade, apesar de eu ser um pouco mais velho que o Viktor. Mas o público está ansioso para ver o nosso arranca-rabo. Vai ser ótimo poder lutar com um cara desse calibre”, concluiu o faixa-preta.

Doria, formado por Sergio Bolão e hoje parceiro de treinos de Roberto “Cyborg” Abreu, também elogiou o adversário:

“O Godoi fez e continua fazendo história. É um cara que eu tenho uma admiração grande e é um competidor fantástico”, disse Viktor. “Já nos enfrentamos e foram duas lutas duríssimas, e vamos com tudo para mais uma. Vou buscar a vitória, mas com um jeito diferente de lutar. Uma forma um pouco mais ousada e aguerrida, não apenas buscando os pontos, mas a finalização o tempo todo. Queremos levantar a galera. Não é porque estamos velhos que esquecemos o Jiu-Jitsu (risos). Não tenho nada para poupar, amanhã é peia”, finalizou Doria.

O evento BJJ Stars 9 fará ainda uma homenagem ao eterno ídolo Leandro Lo, morto brutalmente em 7 de agosto. Confira o card:



BJJ Stars 9

Pavilhão do Pacaembu, São Paulo

Sexta-feira, 21 de outubro de 2022



GP dos leves:

Meyram Maquine

Luiz Paulo

Israel Almeida

Pablo Lavaselli

Darlan Casaca

Matheus Gabriel

Pedro Maia

Wallysson Oliveira



Superlutas:

Mica Galvão x Isaque Bahiense

Bia Mesquita x Thalyta Silva

Viktor Doria x Roberto Godoi

Jansen Gomes x Marcos Petcho

Fabrício Andrey x Samuel Nagai

Pedro Machado x Rider Zuchi

Anna Rodrigues x Maria Claudia

Paulo Miyao x Alexandre Vieira

Sabatha Lais x Ingridd Alves