O adversário chegou na meia-guarda? Faça como Roney Edler e finalize

O adversário conseguiu chegar à sua meia-guarda e quer ganhar a esgrima? Não se preocupe, fiel leitor. O professor Roney Edler, nosso GMI à frente da escola Roney Edler Training Center, em Topeka, no Kansas, Estados Unidos, preparou este ataque diferenciado para você surpreender o oponente.

“Eu bloqueio o oponente quando ele tenta me esgrimar e coloco a mão na gola cruzada. Depois, fujo o quadril para abrir espaço, passo a outra mão por cima do braço dela e faço pressão para finalizar”, ensina Roney. A posição consiste num ataque duplo, já que finaliza tanto no braço quanto no pescoço.

Confira a aula no vídeo abaixo e bons treinos.