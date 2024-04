Quem finalizou mais que Gabi Pessanha na era moderna do Jiu-Jitsu esportivo?

Share it

Após o tri absoluto no Pan da IBJJF, ao vencer de novo com ouro duplo, os números de Gabi Pessanha no Jiu-Jitsu esportivo feminino fizeram barulho aqui no GRACIEMAG.

A atleta de Marcio de Deus na equipe Infight, na Cidade de Deus, quebrou a barreira de cem finalizações em menos de 170 lutas na elite do esporte.

Aos 23 anos, a rainha do Jiu-Jitsu atingiu 101 finalizações, com 162 vitórias em 168 lutas. Todos os combates de Pessanha foram com o kimono.

Seriam números superiores inclusive aos eternos reis do esporte, como Marcus Buchecha, Roger Gracie e Gordon Ryan, este especialista na modalidade sem pano?

Nossa equipe foi atrás da quantidade de lutas e finalizações dos grandes craques do esporte moderno, somando com e sem kimono. E conseguiu verificar as cifras de quase todos os astros e estrelas – a exceção foram os números oficiais da supercampeã Beatriz Mesquita, que não puderam ser localizados em portais como o BJJ Heroes ou em contagens particulares da atleta.

Confira a quantidade de finalizações oficiais de alguns dos lutadores mais eficientes do Jiu-Jitsu esportivo, desde a fundação da Federação Internacional nos anos 1990.

* Gordon Ryan: 81 finalizações (em 99 vitórias)

* Xande Ribeiro: 80 finalizações (162 vitórias)

* Felipe Preguiça: 77 finalizações (155 vitórias)

* André Galvão: 73 finalizações (157 vitórias)

* Marcus Buchecha: 72 finalizações (138 vitórias)

* Mica Galvão: 70 finalizações (88 vitórias)

* Rodolfo Vieira: 63 finalizações (97 vitórias)

* Rubens Cobrinha: 63 finalizaçōes (118 vitórias)

* Roger Gracie: 62 finalizações (76 vitórias)

* Romulo Barral: 61 finalizações (107 vitórias)

* Nicholas Meregali: 60 (83 vitórias)

* Rafa Mendes: 59 finalizações (93 vitórias)

* Kaynan Duarte: 59 finalizações (139 vitórias)

* Marcelo Garcia: 55 finalizações (85 vitórias)

* Leandro Lo: 55 finalizações (268 vitórias)

* Tainan Dalpra 55 finalizações (76 vitórias)