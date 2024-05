Pedro Lucas e Gabi Pessanha confirmam patentes de melhores lutadores do Brasil

Share it

Após uma semana de muito Jiu-Jitsu e emoção no ginásio José Correa em Barueri, o Campeonato Brasileiro da CBJJ elegeu um novo rei em sua 30ª edição, já que o torneio foi oficialmente lançado em 1994.

Se em 2023 o campeão absoluto foi o faixa-preta cearense Victor Hugo (Gracie Humaitá), a coroa deste ano ficou com o carioca Pedro Lucas, que venceu Hygor Brito na final realizada nesse domingo, 28 de abril.

O absoluto acabou decidido pelos juízes após um placar de 0 a 0. Contudo, o fim da luta foi eletrizante, já que Pedro guardou o gás para investir no finzinho na chave mão-de-vaca e na passagem de guarda, enquanto Hygor foi com tudo numa chave de pé. A decisão foi a favor de Pedro, o que levou sua torcida e os amigos da equipe Companhia de Jiu-Jitsu à loucura na arquibancada.

Se o campeão no masculino optou por não disputar o peso, no feminino deu Gabrieli Pessanha duplamente, como o mundo do Jiu-Jitsu se acostumou a ver e aplaudir.

A joia da Cidade de Deus, no sábado 27 de abril, finalizou nas costas Maria Eduarda Pereira, goleou Stefhanie Costa e foi para a final do absoluto com Yara Soares, que acabou tendo problemas médicos e não lutou as finais do superpesado e do pesadíssimo.

No peso, Gabi Pessanha anotara mais uma finalização, ao despachar Stefhanie Costa com uma chave mão-de-vaca, nas semifinais.

Um pena no absoluto

Outro destaque do evento foi Kennedy Maciel, campeão dos pesos-penas que decidiu se arriscar entre os grandalhões e voltou com o bronze para casa, parando apenas em Hygor, nas vantagens. Na final do seu peso, o filhão de Rubens Cobrinha venceu Alex Sodré por 4 a 2, em troca de posições eletrizante.

No peso médio, o galáctico Mica Galvão voltou a distribuir finalizações, e venceu Jhonathan “Moicano” Pessanha na final. Mica jogou por cima, chegou ao triângulo invertido e finalizou no braço, suave.

No feminino, destaque para a guerra entre as pesos-plumas Mayssa Bastos e Brenda Larissa, vencida por Mayssa por 14 a 6.

Confira os resultados completos do evento no portal da IBJJF e os melhores vídeos e clipes do torneio no seu canal no Instagram @GraciemagOficial.