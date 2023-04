Professor Pedro Damasceno estuda as variações da omoplata nos Emirados

Share it

Você está com dificuldade para defender ou contra-atacar a partir dos ajustes da chave omoplata, audacioso leitor? Pois foram justamente essas técnicas que os professores Pedro Damasceno e Eduardo Belluomini estudaram no último fim de semana, diretamente do charmoso dojô em que Damasceno se diverte com os amigos no quintal de sua casa, nos Emirados Árabes.

Na primeira variação, Pedro Damasceno encaixa a finalização, mas Eduardo pula para o lado e aterrissa no cem-quilos para defender a posição.

Na segunda, Damasceno trama uma arapuca. No instante em que Belluomini pula, Damasceno segura a calça do parceiro e ataca na chave de pé. “O segredo é fechar o cotovelo e apontar o calcanhar dele em direção ao glúteo”, ensina Pedro.

Confira a aula no vídeo abaixo, e bons estudos.