Para a aula de hoje, o professor Pedro Damasceno ensinou o caminho completo para você, caro leitor, sair da guarda até a a montada, com opção de finalizar.

A progressão parte da guarda com o gancho por fora, com o uso das pegadas para tirar a base do oponente antes de raspar. Em seguida, Damasceno usa o peso para amassar por cima e abrir espaço para encaixar o joelho, e ter caminho aberto para montar e finalizar.

Confira os detalhes da posição no vídeo abaixo. Oss…