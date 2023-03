Pan: Danaher compara exibição de Meregali a campanhas de Roger Gracie

Share it

Poucas mentes na comunidade do Jiu-Jitsu são incansáveis e irrequietas como a do treinador John Danaher. Criado na Nova Zelândia, aprendeu Jiu-Jitsu em Nova York e hoje ensina em Austin, no Texas. Ex-segurança de boate, formou-se em filosofia na universidade de Columbia e tornou-se um dos mais respeitados cientistas das artes marciais modernas, após trabalhos sólidos com o campeão do UFC Georges St-Pierre, o imbatível Gordon Ryan e tantos outros.

Danaher agora se sentou no córner do Pan de Jiu-Jitsu, na Flórida, para intensificar, no olho do furacão, os estudos e análises das competições de pano – talvez o único e principal braço onde falte a John fazer um grande trabalho aos olhos do mundo, isto é, formar um grande campeão mundial. O único aspecto que não mudou foi seu indefectível traje – a velha e boa camisa rashguard, sempre estilosa.

Do córner do peso pesadíssimo Nicholas Meregali, seu atleta desde o início de 2022, Danaher mostrou-se admirado com o alto nível do Pan, encerrado nesse domingo 26 de março:

“Vi muitos lutadores habilidosos em todas as divisões de peso, em diferentes faixas e categorias de idade”, postou o faixa-preta de Renzo Gracie.

Após a goleada de Meregali em Erich Munis por 11 a 0, John comparou a atuação do faixa-preta formado pela Alliance a de uma consagrada lenda do esporte.

“Nicholas Meregali conquistou o ouro duplo no Pan com uma das exibições mais dominantes no Jiu-Jitsu com pano desde as lendárias atuações de Roger Gracie em 2009 e 2010”, admirou-se John. “Nicholas venceu todas as lutas por finalização da montada ou das costas, exceto a final do absoluto – na qual venceu ao raspar, passar e montar em seu rival, um atleta muito talentoso. O incrível é pensar que ele fez isso com menos de três semanas de preparação depois de focar principalmente nos treinos de Jiu-Jitsu sem kimono, ao longo do ano passado. Seu Jiu-Jitsu e seu carisma são hoje imbatíveis ​​no circuito competitivo, e ele mostrou nesse fim de semana que ele continua a evoluir. Parabéns, Meregali, foi uma das exibições mais impressionantes que já vi no Jiu-Jitsu esportivo.”

No evento da IBJJF, Nicholas realizou sete lutas, com sete vitórias, seis finalizações e duas medalhas douradas – quase 86% de eficiência máxima.

No evento da IBJJF, Nicholas realizou sete lutas, com sete vitórias, seis finalizações e duas medalhas douradas – quase 86% de eficiência máxima.